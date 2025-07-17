دخول مفاجئ.. النصر يقتحم أزمة الفتح مع فراس البريكان

كشفت تقارير إخبارية أن نادي النصر السعودي دخل على خط أزمة فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، مع ناديه السابق الفتح.

وكان نادي الفتح قد تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره الأهلي، على خلفية انتقال فراس البريكان إلى صفوف "الراقي" في صيف العام قبل الماضي، وما سبق ذلك من مفاوضات مع اللاعب.

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وأشارت التقارير إلى أن نادي الفتح تقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي ضد الأهلي، بداعي أن إدارة الأخير تفاوضت مع فراس البريكان أثناء مدة سريان عقده.

واستند الفتح في شكواه إلى أنه لا يجوز لأي نادٍ الدخول في مفاوضات مع لاعب محترف قبل أن يكون في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وبعد الحصول على موافقة كتابية من ناديه.

ويستند الفتح إلى المادة 26 من لائحة شؤون اللاعبين، التي تحمل عقوبات على اللاعب تشمل الإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

وقبل الأهلي والفتح، مثّل فراس البريكان جميع الفئات السنية بنادي النصر، وصولًا إلى الفريق الأول في صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيًا في 2021.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "النصر لديه حق عند الفتح، لأن في عقد البريكان مع (العالمي) يوجد نص ينص على أنه عند موافقته على بيع اللاعب اشترط خلاله على (النموذجي) اطلاعه أولاً إذا أراد بيع اللاعب لنادٍ آخر".

وأوضح العصيمي: "النصر كان قد وضع احتمالات عدة في هذا الموضوع، منها ربما الحاجة والرغبة في إعادة اللاعب في المستقبل، وأنه أولى بشراء عقده، ومنها عدم تقوية المنافسين. والفتح يقول في شكواه إن اللاعب كسر العقد ولم يباع، والآن الفتح يطلب ما يراه حقًا له في مركز التحكيم".

يذكر أن البريكان لعب الموسم الماضي 47 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 أخرى.