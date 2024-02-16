توخيل ينتقد لاعبي بايرن ميونخ بكلمات قاسية

غضب توخيل

وكشف ريكاردو باسيلي، المذيع بشبكة "سكاي ألمانيا" أن توماس توخيل وبّخ لاعبيه بشدة بعد الهزيمة أمام ليفركوزن.

وقال باسيلي: "بعد مباراة ليفركوزن، توماس توخيل قال للاعبيه في غرفة الملابس أنتم لستم جيدين كما اعتقدت".

وأضاف: "توخيل واصل تعنيفه للاعبين وقال لهم عليّ فقط أن أتأقلم مع مستواكم".

يذكر أن بايرن ميونخ عقب الخسارة أمام ليفركوزن، سقط أمام لاتسيو الإيطالي وخسر بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مباراة أكملها منقوصاً منذ منتصف الشوط الثاني.

وخاض بايرن المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلّة يوم السبت أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن 0-31؛ ما جعل حامل لقب البوندسليغا في آخر 11 عاماً متخلفاً عن ليفركوزن بفارق خمس نقاط.

ويبحث بايرن عن الصمود في البطولة القارية الأولى التي أحرزها ست مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.