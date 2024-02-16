توخيل ينتقد لاعبي بايرن ميونخ بكلمات قاسية
انتقد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، لاعبي فريقه بشدة، عقب الهزيمة أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، يوم السبت الماضي.
وأسقط باير ليفركوزن ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب وهزمه بنتيجة 3 - صفر يوم السبت الماضي، في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة ليبتعد بالصدارة ويبقى سجله خاليا من الهزائم.
أما بايرن ميونخ فتلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.
غضب توخيل
وكشف ريكاردو باسيلي، المذيع بشبكة "سكاي ألمانيا" أن توماس توخيل وبّخ لاعبيه بشدة بعد الهزيمة أمام ليفركوزن.
وقال باسيلي: "بعد مباراة ليفركوزن، توماس توخيل قال للاعبيه في غرفة الملابس أنتم لستم جيدين كما اعتقدت".
وأضاف: "توخيل واصل تعنيفه للاعبين وقال لهم عليّ فقط أن أتأقلم مع مستواكم".
يذكر أن بايرن ميونخ عقب الخسارة أمام ليفركوزن، سقط أمام لاتسيو الإيطالي وخسر بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مباراة أكملها منقوصاً منذ منتصف الشوط الثاني.
وخاض بايرن المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلّة يوم السبت أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن 0-31؛ ما جعل حامل لقب البوندسليغا في آخر 11 عاماً متخلفاً عن ليفركوزن بفارق خمس نقاط.
ويبحث بايرن عن الصمود في البطولة القارية الأولى التي أحرزها ست مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.