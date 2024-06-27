شرط حاسم لإبرام صفقات النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الشرط الأبرز الذي وضعه مسؤولو نادي النصر السعودي لإبرام الصفقات المقبلة للفريق.

ويسعى النصر للتعاقد مع صفقات عالمية الموسم القبل، وارتبط اسم النادي بضم العديد من أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات أبرزهم فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، ودي بروين، نجم مانشستر سيتي، والبولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإيطالي جويدو فينغا، رئيس نادي النصر التنفيذي، أكد لإبراهيم المهيدب، الرئيس الجديد للنادي، أنه لم يوقع مع أي لاعب جديد حتى الآن.

وأوضح فينغا للرئيس النصراوي الجديد أن صفقات النادي المقبلة ستحسم بالتصويت عن طريق اللجنة الفنية المكونة من المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وجويدو، والإسباني فرناندو هييرو المدير الرياضي.