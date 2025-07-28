كريستيانو رونالدو يهدد بمغادرة معسكر النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود حالة من الغضب الكبير لدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بسبب حالة الفوضى المتواجدة حول معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا.

وفي إطار استعداداته للموسم الجديد، يُجري نادي النصر، بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، معسكراً تدريبياً في مدينة زالفيلدن النمساوية، إلا أن الفوضى التي تشهدها الأجواء خارج الملعب أثارت جنون النجم البرتغالي.

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ومنذ وصول رونالدو، يتوافد يومياً مئات المشجعين إلى فندق "براندلهوف" الفاخر، حيث يُقيم النجم البرتغالي، وقد شهدت لحظات تحرك الفريق من وإلى التدريبات مشاهد فوضوية أشبه بالاضطرابات، ففي إحدى الحالات، اضطر سائق سيارة النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ وليفربول السابق، إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ بعد أن اندفع مشجعون يصرخون في ظل أمطار غزيرة نحو الطريق، مما أدى إلى انزلاق بعضهم على الأسفلت المبتل.

حتى داخل فندق الإقامة، سادت حالة من "جنون رونالدو" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ووفقاً لصحيفة "كرونن تسايتونغ" النمساوية، فقد ارتدى العديد من النزلاء قمصاناً تحمل الرقم 7، فيما يُقال إن بعض العائلات حجزت غرفها في الفندق خصيصاً من أجل الاقتراب من النجم العالمي، ويبدو أن بعض الأطفال نجحوا في ذلك فعلاً، ما أثار غضب رونالدو بشدة.

فقد تسلل عدد من الأطفال إلى الممر الذي يقع فيه جناح رونالدو، وبدؤوا يطرقون بابه بشكل متكرر، وبعد دقائق، فتح النجم البرتغالي الباب وهو في حالة انزعاج شديد، وهدد بصوت عالٍ باستدعاء الشرطة، بل الرحيل عن المعسكر بسبب الفوضى المتواجدة حوله.

من جانبهم، واصل أفراد الأمن العمل حتى وقت متأخر من الليل لمحاولة السيطرة على الوضع. وقال مالك الفندق في تصريحات للصحيفة النمساوية: "إذا قرر فريق النصر العودة العام المقبل، فسنضطر لتغيير كل شيء جذرياً"، معبّراً عن استيائه من سلوك بعض الجماهير وكذلك من إدارة النادي.

وأضاف منتقداً: "الكثيرون يظنون أن إقامتهم هنا تمنحهم تلقائياً الحق في الحصول على صورة أو توقيع – وهذا غير صحيح، كان بإمكان النادي ببساطة حجز منطقة مغلقة ومؤمنة، لكنهم لم يفكروا في ذلك إطلاقاً".

وكأن الفوضى المحيطة لم تكن كافية، شهد الفندق مساء الأحد تدخلاً من فرق الإطفاء، وذلك بسبب إنذار حريق كاذب تسبّب فيه غلاية مياه كهربائية.

يذكر أن حالة الترقب والضجة كانت قد بدأت حتى قبل وصول كريستيانو رونالدو وزملائه إلى القرية الواقعة قرب الحدود الألمانية. فقد اضطر فريق هانوفر 96 الألماني، الذي كان يقيم في الفندق ذاته خلال الفترة نفسها، إلى التدريب في ملعب بعيد تابع لأكاديمية رياضية، وذلك خشية أن يتسبب الفريق الألماني في إتلاف الملعب الرئيسي قبل أن يستخدمه رونالدو ورفاقه في تدريباتهم.

وحتى الرابع من أغسطس، سيواصل نادي النصر إقامته في القرية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 19 ألف نسمة، قبل أن يشدّ الرحال إلى البرتغال.