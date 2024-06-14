"مؤامرة وشبهة ارتشاء تستهدفنا".. اتهامات خطيرة من نادي الأخضر الليبي

ندد نادي الأخضر الليبي بما اعتبره مؤامرة تحاك داخل لجان الاتحاد الليبي لكرة القدم، وشبهات للارتشاء لحرمان الفريق من حقه الشرعي في المنافسة ضمن سداسي التتويج بالدوري الممتاز وذلك في أعقاب المباراة الشهيرة بين الأخضر وهلال بنغازي ضمن الجولة الختامية من المرحلة الأولى والتي لم يكتب لها أن تجرى بسبب عدم توفر الإجراءات التنظيمية للمباراة.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد أعلنت الأسبوع الماضي عن إعادة تعيين مباراة هلال بنغازي وضيفه نادي الأخضر ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى ليوم 15 يونيو الجاري، لكن لجنة الاستئناف طعنت في ذلك القرار واعتبرت أن الهلال هو الفريق الفائز بنقاط المباراة باعتبار أن الأخضر رفض خوض المواجهة.

ووجهت إدارة نادي الأخضر اتهامات خطيرة للاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة الاستئناف معتبرة أن فريقها راح ضحية مؤامرات تحاك بشكل سري ومحاولات ارتشاء لحرمانه من حقوقه.

وقال نائب رئيس نادي الأخضر، محمد الجويفي في مقطع فيديو نشره النادي على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إن النادي تعرض لمؤامرة أبعدته عن التأهل لمنافسات سداسي مرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري المحلي للموسم الرياضي 2023-24.