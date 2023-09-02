ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يحلق في الصدارة

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، هوايته في تسجيل الأهداف، خلال مباراة فريقه في مواجهة الحزم، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 67، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء الحزم ليصوبها بيمناه في الشباك.

ورفع رونالدو رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 6 أهداف، ويأتي خلفه المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الاتحاد، برصيد 5 أهداف، ثم ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 4 أهداف.