ماركا: ريال مدريد فقد عموده الفقري بالكامل في عام واحد

وقبل أيام تعرض ريال مدريد لضربتين في فترة وجيزة، حيث تعرض كورتوا ثم ميليتاو لقطع في الرباط الصليبي ما يبعدهما لعدة أشهر.

وأصيب كورتوا في التدريبات، في حين تعرض ميليتاو للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بلباو في أولى جولات الليغا يوم السبت الماضي.

وأكدت "ماركا" أنه من الصعب توقع أن يلعب أي من كورتوا وميليتاو مباراة مرة أخرى هذا الموسم.

واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالفوز 2/0 خارج ملعبه على أتلتيك بلباو، ومن المقرر أن يلعب مع ألميريا يوم السبت على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.