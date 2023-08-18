ماركا: ريال مدريد فقد عموده الفقري بالكامل في عام واحد
قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد هو الفريق الكبير الوحيد الذي فقد عموده الفقري بالكامل في عام واحد.
وحاليًا ريال مدريد دون حارسه الأساسي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.
كما باع ريال مدريد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الصيف الماضي، ورحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هذا الصيف.
وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد هو النادي الكبير الوحيد في أوروبا الذي حدث له هذا في 12 شهرًا فقط، ووسط "موجة" من الألقاب.
وأوضحت أنه من الصعب تحديد أي الغياب هو الأكثر خطورة على ريال مدريد.
وفي 28 مايو 2022 فاز ريال مدريد 1/0 على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس لينال الميرنغي اللقب.
ومن ذلك الحين بدأت التغييرات تظهر على ريال مدريد، ففي 19 أغسطس 2022 وقع كاسيميرو لمانشستر يونايتد، بناء على طلب اللاعب، وتعاقد مع بديله الفرنسي أوريلين تشواميني.
وفي 4 يونيو الماضي، أعلن ريال مدريد رحيل كريم بنزيما حيث انضم للاتحاد السعودي، وريال مدريد حاليًا بلا لاعب رقم 9.
وقبل أيام تعرض ريال مدريد لضربتين في فترة وجيزة، حيث تعرض كورتوا ثم ميليتاو لقطع في الرباط الصليبي ما يبعدهما لعدة أشهر.
وأصيب كورتوا في التدريبات، في حين تعرض ميليتاو للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بلباو في أولى جولات الليغا يوم السبت الماضي.
وأكدت "ماركا" أنه من الصعب توقع أن يلعب أي من كورتوا وميليتاو مباراة مرة أخرى هذا الموسم.
واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالفوز 2/0 خارج ملعبه على أتلتيك بلباو، ومن المقرر أن يلعب مع ألميريا يوم السبت على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.