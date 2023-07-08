ترتيب الدوري المصري: الأهلي يسقط الاتحاد السكندري ويضع يدا على اللقب (فيديو)
حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب إستاد برج العرب في الإسكندرية بالمباراة المؤجلة من الجولة 21 بالدوري.
وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة عقب عرقلة حسين الشحات في منطقة الجزاء.
ثم أحرز محمود عبد المنعم "كهربا" هدف الأهلي الثاني أمام الاتحاد في الدقيقة 13، بتسديدة مباشرة إثر تلقيه الكرة من بيرسي تاو.
ويحتاج الأهلي حاليا إلى نقطتين من مبارياته الخمس المتبقية لكي يتوج بطلا للدوري هذا الموسم.
ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في مباراة القمة يوم 13 يوليو الجاري.
وخاض الأهلي 29 مباراة في بطولة الدوري حتى الآن، جمع خلالها 75 نقطة، ويحتل المركز الأول ويليه بيراميدز، مع الوضع في الاعتبار أن الفريق الأحمر خاض مباريات أقل.. وتمكن من الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.
بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 42 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري.