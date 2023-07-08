ترتيب الدوري المصري: الأهلي يسقط الاتحاد السكندري ويضع يدا على اللقب (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب إستاد برج العرب في الإسكندرية بالمباراة المؤجلة من الجولة 21 بالدوري.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة عقب عرقلة حسين الشحات في منطقة الجزاء.