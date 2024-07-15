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رياضة

الأرجنتين تصعق كولومبيا وتتوج بلقب كوبا أمريكا

الأرجنتين تصعق كولومبيا وتتوج بلقب كوبا أمريكا
مباراة الأرجنتين وكولومبياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 4:10 ص

حقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد تغلبه على كولومبيا بنتيجة 1-0 في نهائي النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل لاوتارو مارتينيز هدفًا في الدقيقة 112 لينهي مباراة ماراثونية شهدت العديد من الأحداث، واستمرت على مدار ما يقرب من 4 ساعات.

وتأجل اللقاء لأكثر من 80 دقيقة؛ بسبب مشاكل تنظيمية نتيجة دخول بعض الجماهير التي لا تحمل تذاكر إلى ملعب "هارد روك" الذي استضاف المباراة.

وشهدت المباراة خروج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين؛ بسبب الإصابة في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعدما سقط في الشوط الأول متأثرًا بإصابة في كاحل القدم، ثم تجددت الإصابة في الشوط الثاني.

وظهر ميسي باكيًا بعد تبديله ومتأثرًا بشدة بإصابته القوية بجانب خروجه من المباراة وعدم استكمالها.

ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي ليفوز منتخب الأرجنتين بهدف سجله البديل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112.

وودع أنخيل دي ماريا جماهير الأرجنتين بعد قراره بالاعتزال دوليًا، وظهر باكيًا عند تبديله في نهاية اللقاء.

وحقق منتخب الأرجنتين اللقب الثاني على التوالي بقيادة مدربه ليونيل سكالوني بعد فوزه بنسخة 2021 على أرض البرازيل.

وفاز راقصو التانغو لأول مرة بلقبين متتاليين لكوبا أمريكا منذ نسختي 1991 و1993.

وانفرد منتخب الأرجنتين بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا عبر التاريخ برصيد 16 مرة بعدما فض الشراكة مع أوروغواي.

 

كوبا أمريكاكوبا-أمريكا-2024المنتخب الأرجنتيني

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