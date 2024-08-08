اتخذ البطل الأولمبي المصري كرم جابر قرارا بالتوجه إلى عالم التدريب؛ من أجل إعداد بطل لحصد ميدالية ذهبية في المصارعة.

وكانت آخر ذهبية حققتها مصر في المصارعة عن طريق كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004.

وفشل لاعبو منتخب مصر للمصارعة الرومانية في حصد أي ميدالية بأولمبياد باريس 2024 الحالية، وتوالى خروجهم لاعب تلو الآخر، كان أبرزهم محمد جبر، وعبد اللطيف منيع، وجمال عبد الناصر في منافسات وزن 57 كغم.

وتقام منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة ما بين يوم الجمعة 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وكتب كرم جابر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بإذن الله سأكون في مجال التدريب بمثل مكاني كلاعب أولمبي، ولا أتكاسل، ولكني أسير بقوة حينما أريد وأحب أن أعمل فأصارع واجتهد وأسعى إلى قمة الوصول فيما أحب".

وأضاف: "أرى بالفعل أن لدينا الكثير من الأبطال ومن السهل أن يكونوا أولمبيين كل دورة أولمبية خاصة أتكلم عن المصارعة في مصر، كل الاحترام والتقدير لكل شخص يتولى منصبا أو في مجال التدريب أو الإدارة، بعيدا عن اللعب، لا يوجد شخص في مكانه".

وتابع: "ذلك ليس تقصير من الشخص، ولكن على العكس لدينا سوء اختيار للشخص المناسب في المكان المناسب، بإذن الله التدريب سيكون مهنتي ومصدر شغفي لتحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد بمظهر وأداء أفضل من أثينا إن شاء الله".

وأردف: "عالم التدريب الحديث يجعلك كمدرب يمكنك صناعة أبطال في أسرع وأفضل وقت، الاختيار هي صفة، ربنا يختص بعض عباده بها، لدينا الكثير من الأبطال.. تحيا مصر".

ويعد كرم جابر أنجح رياضي مصري في تاريخ الأولمبياد؛ بعد تحقيق ميداليتين متنوعتين.

وحقق كرم جابر ذهبية أثينا 2004، ثم عاد في لندن 2012 لتحقيق الميدالية الفضية.