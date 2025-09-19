تم حذف الخبر.. صحيفة بلجيكية تورط نجم الاتحاد السعودي في تصريح مثير

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مثيرة للاعب المالي محمدو دومبيا المنضم حديثاً إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي.

وانضم لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاماً إلى الاتحاد قادماً من رويال أنتويرب البلجيكي في صفقة وصلت قيمتها إلى 16 مليون يورو.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوحدة في كأس الملك

ونشرت صحيفة "Gazet van Antwerpen" تصريحات منسوبة إلى دومبيا يؤكد أنه تمنّى الانتقال إلى فريق أوروبي كبير، ولكن الأمر انتهى به بالرحيل للدوري السعودي.

وحذفت الصحيفة البلجيكية الخبر بعد نشره كما أن اللاعب المالي كذب هذه التصريحات، مؤكداً أنه لم يتحدث من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور.

أخبار ذات علاقة إقالة بلان.. رئيس الاتحاد السعودي السابق يقدم 3 حلول فورية لإنقاذ الفريق

ودعم الاتحاد صفوفه بصفقة دومبيا لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع بعد تألقه في صفوف أنتويرب.

ولعب دومبيا كبديل في مباراتين مع الاتحاد أمام الفتح بالدوري السعودي بجانب الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار ذات علاقة إدارة الاتحاد السعودي تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل لوران بلان

وخاض اللاعب المالي 54 مباراة بقميص أنتويرب البلجيكي، وسجل 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما لعب من قبل مع فريق نورشيلاند الدنماركي، ويونغ ريدز البلجيكي.