مشادة كلامية بين أليغري والمدير الرياضي ليوفنتوس (فيديو)

دخل ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، في مشادة كلامية مع كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي في النادي، إثر تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا، مساء الأربعاء.

وتغلب يوفنتوس 1-صفر على أتالانتا، ليعزز رقمه القياسي بالفوز بكأس إيطاليا للمرة 15، بفضل هدف مبكر سجله دوسان فلاهوفيتش، الذي منح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري لقبه الأول في ثلاث سنوات.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة، وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة، وأنهى الفريق صيامه عن الألقاب منذ فوزه بالبطولة في موسم 2020-2021، عندما تغلب على أتالانتا أيضا في النهائي.

وأصبح أليغري أول مدرب يفوز بكأس إيطاليا خمس مرات، متفوقا على سفين جوران إريكسون، وروبرتو مانشيني ولكل منهما أربعة ألقاب.

وعقب المباراة التقطت عدسات المصورين موقفا غريبا من أليغري مع "جيونتولي"؛ إذ كان الأخير يحاول أن يتحدث مع مدرب اليوفي، لكنه ظهر منفعلا للغاية، وحاول الابتعاد عنه ويردد "اذهب، اذهب"، حيث طالبه بالابتعاد عنه وعدم الاحتكاك به، في مشهد غريب.