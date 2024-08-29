بعد نهاية حلم ريال مدريد.. كيبا ينضم رسميا إلى فريقه الجديد

تبخرت أحلام حارس المرمى الإسباني كيبا في الانتقال نهائيًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد تجربة قضاها على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن نادي بورنموث الناشط في الدوري الإنجليزي تعاقده مع كيبا حارس مرمى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر حساب بورنموث عبر موقع إكس مقطع فيديو للحارس لإعلان تعاقده مع كيبا.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي إن كيبا وقع عقدًا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجدد الحارس الإسباني عقده مع تشيلسي حتى صيف 2026 قبل الخروج معارًا إلى نادي بورنموث.

وقال كيبا في تصريحات لحساب بورنموث إن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا مؤكدًا أنه اختار الرحيل للفريق الإنجليزي للمشاركة بشكل أكبر.

ولعب كيبا صاحب الـ 29 عامًا 20 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد الموسم الماضي حيث فازوا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وكان الدولي الإسباني أيضًا جزءًا من تشكيلة تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا 2021 والدوري الأوروبي 2019، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2022.

كما شارك كيبا كبديل، وأنقذ ركلتي جزاء في ركلات الترجيح حيث رفع تشيلسي كأس السوبر الأوروبي ضد فياريال في أغسطس 2021.

وبدأ كيبا مشواره مع أتلتيك بلباو الإسباني كما لعب معارًا مع بونفيرادينا وبلد الوليد قبل التوقيع مع تشيلسي في أغسطس 2018، واستمر في الظهور 163 مرة مع البلوز.

ولعب كيبا 13 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وفاز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023.