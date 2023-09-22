تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لبيع جادون سانشو في يناير
كشفت صحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد سيكون على استعداد لبيع جادون سانشو بسعر رخيص في السوق الشتوي في يناير 2024.
وتم إيقاف سانشو عن المشاركة مع الفريق الأول بعد خلافه العلني مع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد.
واستبعد تين هاغ الجناح الإنجليزي من قائمة الفريق أمام آرسنال حيث فاز الغانرز 3/1، وألقى المدرب الهولندي باللوم على موقف سانشو السيئ في التدريبات.
ورد سانشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا هذه المزاعم واتهم تن هاغ بالكذب وقال اللاعب إنه كبش فداء.
وبحسب "ديلي ستار" فإنه تم إخبار سانشو بأنه ستتم إعادته للفريق الأول إذا اعتذر لتين هاغ وجهًا لوجه.
لكن سانشو رفض الاعتذار ولا تزال المواجهة بين الطرفين مستمرة.
ويتدرب سانشو بمفرده في مجمع كارينغتون، ويواجه مستقبلًا قاتمًا تحت قيادة تين هاغ الذي يتعرض لضغوط شديدة بسبب تراجع النتائج.
وذكرت الصحيفة، أنه مع عدم وجود أي علامات على تراجع سانشو، فإن مانشستر يونايتد سيتطلع لتقليص خسائره بعدما دفع 73 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سانشو من بروسيا دورتموند في 2021.
وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيتطلع لبيع سانشو لأعلى عرض في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2024.
وأشارت إلى أن بروسيا دورتموند استبعد استعادة سانشو البالغ من العمر 23 عامًا.
وشارك سانشو 82 مرة مع مانشستر يونايتد سجل فيها 12 هدفًا وصنع 6.
وسيحصل تين هاغ على دفعة قوية بعودة رافائيل فاران وماسون ماونت، وأمضى الثنائي عدة أسابيع خارج الملاعب بسبب الإصابة.
لكن من المتوقع أن يعود فاران إلى تشكيلة تين هاغ الأساسية في الرحلة إلى بيرنلي مساء السبت، بينما يمكن أيضًا ضم ماونت إلى الفريق.
وسيكون تين هاغ بحاجة ماسة للفوز على بيرنلي في أعقاب ثلاث خسائر متتالية أمام آرسنال وبرايتون وبايرن ميونخ.