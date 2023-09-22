تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لبيع جادون سانشو في يناير

كشفت صحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد سيكون على استعداد لبيع جادون سانشو بسعر رخيص في السوق الشتوي في يناير 2024.

وتم إيقاف سانشو عن المشاركة مع الفريق الأول بعد خلافه العلني مع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد.

واستبعد تين هاغ الجناح الإنجليزي من قائمة الفريق أمام آرسنال حيث فاز الغانرز 3/1، وألقى المدرب الهولندي باللوم على موقف سانشو السيئ في التدريبات.

ورد سانشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا هذه المزاعم واتهم تن هاغ بالكذب وقال اللاعب إنه كبش فداء.