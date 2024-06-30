UFC 303.. أليكس بيريرا يسقط بروتشازكا بضربة قاضية رائعة (فيديو)
دافع أليكس بيريرا عن لقبه العالمي في وزن خفيف الثقيل بضربة قاضية لجيري بروتشازكا في مباراة الإعادة بينهما التي أقيمت، يوم الأحد، في منافسات UFC 303.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتواجه فيها بيريرا وبروتشازكا بعد انسحاب كونور ماكغريغور من مباراة عودته في الحدث بسبب كسر في إصبع القدم.
وكان من المقرر أن يواجه ماكغريغور منافسه مايكل تشاندلر في UFC 303، ولكن تم تأجيل عودته حتى وقت لاحق من هذا العام بسبب إصابته.
وكان منافسا وزن خفيف الثقيل قد تواجها من قبل، حيث وجه بيريرا ضربة قاضية للتشيكي في نوفمبر الماضي ليصبح بطل العالم في وزن الثقيل. إذ اندفع بروتشازكا نحو بيريرا فور انطلاق النزال، لكنه سقط أرضًا في نهاية الجولة بسبب اللكمة اليسارية القوية المميزة لبيريرا.
وانتهى النزال بعد 13 ثانية فقط من الجولة الثانية عندما أسقط بيريرا بروتشازكا بركلة بالقدم في الرأس، وأنهى المباراة ببعض الضربات المتتابعة على الأرض.
وقال بيريرا بعد فوزه: "كان الأمر رائعاً، لقد كنت أقول طوال الأسبوع أنني سأحقق الانتصار، لم أكن أعرف كيف سأفوز، ولكنني كنت أعلم أنني سأغادر الحلبة سعيداً".
وأضاف: "لا أعرف ما هي الخطوة التالية، أنا أقتنص جميع الفرص التي تأتي في طريقي".
وألمح بيريرا، بطل UFC في وزن الخفيف الثقيل، إلى احتمال انتقاله إلى الوزن الثقيل قائلاً: "أعتقد أن هذا في مستقبلي، لقد قلت ذلك في المرة الأخيرة التي كنت فيها هنا. الجماهير هم من يدفعون ثمن هذا، لذلك إذا كان هذا ما يريدونه، فسيكون الأمر لا مفر منه".
وفي بقية نزالات UFC 303، حافظ إيان ماشادو غاري على سجله الخالي من الهزائم في 15 نزالاً بفوزه على مايكل "فينوم" بيغ بالنقاط.