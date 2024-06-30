UFC 303.. أليكس بيريرا يسقط بروتشازكا بضربة قاضية رائعة (فيديو)

دافع أليكس بيريرا عن لقبه العالمي في وزن خفيف الثقيل بضربة قاضية لجيري بروتشازكا في مباراة الإعادة بينهما التي أقيمت، يوم الأحد، في منافسات UFC 303.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتواجه فيها بيريرا وبروتشازكا بعد انسحاب كونور ماكغريغور من مباراة عودته في الحدث بسبب كسر في إصبع القدم.

وكان من المقرر أن يواجه ماكغريغور منافسه مايكل تشاندلر في UFC 303، ولكن تم تأجيل عودته حتى وقت لاحق من هذا العام بسبب إصابته.

وكان منافسا وزن خفيف الثقيل قد تواجها من قبل، حيث وجه بيريرا ضربة قاضية للتشيكي في نوفمبر الماضي ليصبح بطل العالم في وزن الثقيل. إذ اندفع بروتشازكا نحو بيريرا فور انطلاق النزال، لكنه سقط أرضًا في نهاية الجولة بسبب اللكمة اليسارية القوية المميزة لبيريرا.