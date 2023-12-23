سبورت: برشلونة يواجه مباريات صعبة في يناير
قالت صحيفة "سبورت" إن شهر يناير المقبل سيكون حاسما لبرشلونة؛ بسبب جدول المباريات المزدحم.
ووفقا للصحيفة، سيواجه برشلونة جدولا صعبًا للغاية، إذ سيلعب فريق المدرب تشافي 6 أو 7 مباريات في 27 يومًا فقط.
ومنح تشافي لاعبيه إجازة لمدة أسبوع بعد الخسارة الودية 2/3 أمام كلوب أمريكا المكسيكي في دالاس.
وسيعود برشلونة إلى العمل يوم الجمعة 29 ديسمبر، وبعد ذلك سيتعين عليه مواجهة مباريات شهر يناير الذي سيلعب فيه 6 أو 7 مباريات في ثلاث مسابقات مختلفة في 27 يومًا فقط.
وسيبدأ برشلونة مباريات العام المقبل برحلة إلى لاس بالماس لمواجهة فريق المدرب غارسيا بيمينتا، وهي الرحلة الأولى من الرحلات الأربع التي يجب أن يقوم بها برشلونة في يناير.
وبعد مواجهة لاس بالماس في جزر الكناري يوم 4 يناير في الليغا، سيسافر برشلونة لمواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في دوري الـ32 من كأس إسبانيا يوم 7 يناير.
ثم يسافر برشلونة إلى السعودية لمواجهة أوساسونا يوم 11 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وحال الفوز سيلعب برشلونة في النهائي يوم 14 يناير أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد.
وبعد المشاركة في كأس السوبر الإسباني يعود برشلونة إلى الليغا ويحل ضيفا على ريال بيتيس يوم 21 يناير.
وستكون أول مباراة لبرشلونة على ملعبه مونتجويك يوم 28 يناير عندما يستضيف فياريال في الليغا.
ويختتم برشلونة مباريات شهر يناير بمواجهة ثانية أمام أوساسونا، لكن هذه المرة في الدوري الإسباني يوم 30 يناير على مونتجويك.
ويملك برشلونة، بطل الليغا الموسم الماضي، 38 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن المتصدريْن ريال مدريد وجيرونا.
وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا متصدرا مجموعته، بعدما خرج من الدور الأول في الموسمين الماضيين.