سبورت: برشلونة يواجه مباريات صعبة في يناير

وسيبدأ برشلونة مباريات العام المقبل برحلة إلى لاس بالماس لمواجهة فريق المدرب غارسيا بيمينتا، وهي الرحلة الأولى من الرحلات الأربع التي يجب أن يقوم بها برشلونة في يناير.

وبعد مواجهة لاس بالماس في جزر الكناري يوم 4 يناير في الليغا، سيسافر برشلونة لمواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في دوري الـ32 من كأس إسبانيا يوم 7 يناير.

ثم يسافر برشلونة إلى السعودية لمواجهة أوساسونا يوم 11 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحال الفوز سيلعب برشلونة في النهائي يوم 14 يناير أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد.