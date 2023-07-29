كريستيانو رونالدو يرشق ماءً على مصور خلال مباراة النصر والشباب (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جدلًا، بعدما رشق ماءً على مصور، خلال مباراة العالمي مع مواطنه الشباب.

وتعادل النصر سلبيًا مع الشباب، أمس الجمعة، في البطولة العربية حيث شارك رونالدو بديلا.

وأظهر مقطع فيديو رونالدو وهو يرشق ماءً على مصور، وظهر أن المهاجم البرتغالي بدا منزعجًا من المصور الذي اقترب من اللاعب.