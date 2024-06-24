إغماء بارناباس فارجا لاعب منتخب المجر بعد تدخل قوي من حارس اسكتلندا (فيديو)

تعرض بارناباس فارجا لاعب المنتخب المجري، لإصابة قوية أمام اسكتلندا، وسط بكاء عدد كبير من زملائه والمشجعين في الملعب.

وقام حارس اسكتلندا، بتدخل قوي في رأس بارناباس فارجا، الذي سقط أرضًا.

وتعرض اللاعب للإغماء، حتى هرع الجهاز الطبي والإسعاف إلى الملعب، في محاولة جادة لإسعافه.