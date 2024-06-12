مدرب البرتغال يرفض حسم مشاركة رونالدو أساسيا في يورو 2024
راوغ روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بشأن سؤال وجه له بشأن ما إذا كان كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، سيكون اسمًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للفريق خلال بطولة كأس أمم أوروبا، "يورو 2024" المقبلة أم لا.
وجاءت تصريحات روبرتو مارتينيز بعد تألق رونالدو في مباراة البرتغال وأيرلندا الودية، مساء الثلاثاء.
وفاز منتخب البرتغال بثلاثة أهداف دون رد، في البروفة الأخيرة قبل يورو 2024، ونجح رونالدو في تسجيل هدفين.
وسُئل روبرتو مارتينيز عما إذا كان أداء رونالدو في مباراة أيرلندا سيجعله جزءًا من التشكيل الأساسي للمنتخب في البطولة الأوروبية.
وقال مارتينيز، في تصريحاته نشرتها الصحف البرتغالية: "أنا في فترة لا أفكر فيها في التشكيلة الأساسية، أستطيع أن أتحدث عن كريستيانو، التزامه كقائد أمر لا يصدق وأمس شهدنا هدفين من الطراز العالمي".
وأضاف: "ما أعجبني هو العمل، عندما يكون لاعبا مثل كريستيانو، الذي سجل هدفين، متواجدًا داخل منطقة الجزاء والخيار الأول الذي يتخذه هو مساعدة زميله، فإنه يظهر التضامن والرفقة والقيم المهمة في غرفة خلع الملابس قبل يورو".
وتابع: "يمكن النظر إلى الإحصائيات، إنه لاعب سجل 51 هدفًا في 50 مباراة، لكن هذا ليس اليوم المناسب لاتخاذ القرارات، نحن نعمل، اللاعبون قاموا بعمل رائع".
وأردف: "لقد كانت مباراة تحضيرية، وكان رونالدو في مناطق الملعب لإفساح المجال للاعبين الآخرين، خلقنا التفوق العددي في وسط الملعب، كما قلت اليوم ليس يوم اتخاذ القرارات".
واختتم: "أعد البرتغاليين بأننا سنقدم كل شيء، هم يستحقون، نريد أن نجعلهم فخورين".
وفي مباراة أمس تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 18 عندما سدد جواو فيليكس الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية قصيرة نُفذت بإتقان، ليسدد القائد رونالدو ركلة حرة بعدها بأربع دقائق غيرت اتجاهها عند القائم البعيد في أول تهديد له على مرمى المنافس.
ولم يكن من الممكن حرمان مهاجم النصر السعودي (39 عاما) من التسجيل، وأحرز هدفا رائعا بقدمه اليسرى بداية الشوط الثاني.
وأضاف رونالدو هدفا آخر بعد ساعة من اللعب ليرفع رصيده إلى 130 هدفا دوليا في 207 مباريات مع البرتغال.
وثارت تكهنات بأن رونالدو، الذي شارك للمرة الأولى في بطولة أوروبا عام 2004 وفاز باللقب عام 2016، قد يتوقف عن اللعب دوليا أو يعتزل كرة القدم بعد البطولة المقامة في ألمانيا.
وتبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا بمواجهة جمهورية التشيك في لايبزيغ في غضون أسبوع قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.