مدرب البرتغال يرفض حسم مشاركة رونالدو أساسيا في يورو 2024

راوغ روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بشأن سؤال وجه له بشأن ما إذا كان كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، سيكون اسمًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للفريق خلال بطولة كأس أمم أوروبا، "يورو 2024" المقبلة أم لا.

وجاءت تصريحات روبرتو مارتينيز بعد تألق رونالدو في مباراة البرتغال وأيرلندا الودية، مساء الثلاثاء.

وفاز منتخب البرتغال بثلاثة أهداف دون رد، في البروفة الأخيرة قبل يورو 2024، ونجح رونالدو في تسجيل هدفين.

وسُئل روبرتو مارتينيز عما إذا كان أداء رونالدو في مباراة أيرلندا سيجعله جزءًا من التشكيل الأساسي للمنتخب في البطولة الأوروبية.

وقال مارتينيز، في تصريحاته نشرتها الصحف البرتغالية: "أنا في فترة لا أفكر فيها في التشكيلة الأساسية، أستطيع أن أتحدث عن كريستيانو، التزامه كقائد أمر لا يصدق وأمس شهدنا هدفين من الطراز العالمي".