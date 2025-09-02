صاحب أشهر أزمة مع إمام عاشور.. من هو مدير الكرة القادم في الأهلي المصري؟

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، على تعيين مدير كرة جديد للفريق الأول، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب التوصل لاتفاق مع المدير الفني الأجنبي المنتظر، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكانت إدارة الأهلي قد وجهت الشكر لريبيرو وجهازه المعاون بعد تراجع النتائج تحت قيادته، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري، ليتراجع الفريق إلى المركز الـ13 برصيد 5 نقاط فقط من أربع مباريات (فوز وحيد، تعادلان، وخسارة).

عودة منصب مدير الكرة

ترى إدارة الأهلي أن عودة منصب مدير الكرة ضرورة ملحّة للسيطرة على غرفة الملابس المليئة بالنجوم، بجانب مساعدة المدرب الجديد في فرض الانضباط وإعادة الهيبة لفريق الكرة.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء: "الخطيب يدرس بقوة منح صلاحيات مدير الكرة إلى وليد سليمان، نجم الأهلي السابق".

وأضاف المصدر: "محمد يوسف، المدير الرياضي، عقد جلسة مع الخطيب وأكد رفضه الجمع بين منصبي المدير الرياضي ومدير الكرة، وهو ما دفع الإدارة لفتح الباب أمام وليد سليمان. ومن المنتظر عقد جلسة بين يوسف وسليمان لحسم القرار خلال الساعات المقبلة".

أزمة وليد سليمان وإمام عاشور

يُذكر أن وليد سليمان كان طرفًا في واحدة من أشهر أزمات الكرة المصرية مع إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، حينما كان الأخير بقميص الزمالك، ففي مباراة السوبر الإفريقي (فبراير 2020)، اندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين، استغلها إمام عاشور وركل سليمان بقدمه أثناء سقوطه أرضًا، ما أثار جدلًا واسعًا وقتها.

لاحقًا، بادر إمام بالاعتذار أكثر من مرة، مؤكدًا في تصريحات إعلامية: "ما حدث كان انفعالًا غير مقصود، ولو تكرر الموقف 100 مرة لن أفعله مجددًا. أنا ندمت كثيرًا، وأهلي غضبوا مني وابتعدوا عني فترة بسبب هذا التصرف".