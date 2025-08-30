القنوات الناقلة ومعلق وتشكيل مباراة الأهلي وبيراميدز

تشهد منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مواجهة نارية ومبكرة بين غريمين كبيرين، هما النادي الأهلي حامل اللقب، ونادي بيراميدز، في مباراة مرتقبة تجمع الفريقين على أرض ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم السبت.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز النارية في الدوري المصري

يأتي هذا اللقاء في وقت يسعى فيه كلا الفريقين إلى عودة قوية للمنافسة على صدارة الدوري، بعد فقدانهما نقاطًا مهمة في الجولات الأولى من البطولة.

الأهلي فقد أربع نقاط من خوضه ثلاث مباريات فقط، في سابقة غير معتادة للعملاق المصري منذ انطلاق منافسات الدوري هذا الموسم، ليجد نفسه متخلفا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط.

وفي الجهة المقابلة، واجه بيراميدز تراجعا أكبر، حيث خسر سبع نقاط من أصل أربع مباريات، ليحتل حاليا المركز الثاني عشر في الترتيب العام، برصيد خمس نقاط أيضا؛ ما يضعه تحت ضغط كبير لتحسين نتائجه.

أخبار ذات علاقة جدول ترتيب الدوري المصري وفارق النقاط بين الزمالك والأهلي وبيراميدز

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، وأشرف داري، وأحمد رمضان بيكهام، وكريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانغ، محمد علي بن رمضان، وأحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيغيه، وأشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

أخبار ذات علاقة الخطيب لا بد أن يبتعد.. تصريحات نارية من أسطورة الأهلي المصري

وفيما يلي تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، مهند لاشين.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي، عبد الرحمن مجدي.

القنوات الناقلة للمباراة:

سيتم بث مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة عبر قناة أون سبورت 1، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتم تعيين المعلق أيمن الكاشف للتعليق على أحداث اللقاء.