الترجي يستنكر "الاعتداء العنيف" على جماهيره قبل مواجهة الوداد في المغرب
أعرب الترجي التونسي، اليوم الأحد، عن تضامنه مع جماهيره التي تعرضت "لاعتداءات" فور وصولها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية لدعم الفريق قبل مواجهة الوداد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم، مستنكرًا ما وقع من أحداث.
ويلعب الترجي أمام وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم، قبل أن يستضيفه، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في لقاء الإياب.
وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاعتداء الذي تم على حافلة جماهير الترجي بالحجارة، وتكسير الزجاج الخاص بها، أمس السبت.
وقال النادي التونسي في بيان: "يستنكر الترجي الأحداث الخطيرة التي حدثت، أمس، في الدار البيضاء بعد تعرّض الجماهير لاعتداءات عنيفة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس".
وأضاف: "ما حدث خطير جدًا، وسابقة فريدة من نوعها، لجماهير اعتادت التنقل بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المباريات خارج تونس".
وأكد الترجي أنه أرسل شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لإبلاغه بما حدث، مطالبًا منه اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الجماهير.