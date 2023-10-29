الترجي يستنكر "الاعتداء العنيف" على جماهيره قبل مواجهة الوداد في المغرب

ويلعب الترجي أمام وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم، قبل أن يستضيفه، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في لقاء الإياب.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاعتداء الذي تم على حافلة جماهير الترجي بالحجارة، وتكسير الزجاج الخاص بها، أمس السبت.