ترينت أرنولد ينجو من الموت بعد سقوط عمود كهرباء قرب سيارته (صور)
كشفت صحيفة "ذا صن" أن ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، نجا من الموت بعد اقتلاع عمود كهرباء بطول 40 قدمًا؛ بسبب شدة الرياح التي بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة.
وأوضحت أن عمود خط الكهرباء عالي الجهد، يزن حوالي نصف طن، اصطدم بسيارة أمام سيارة أرنولد رينغ روفر، التي تبلغ قيمتها 90 ألف جنيه إسترليني.
وضغط ألكسندر أرنولد، 25 عاما، على الفرامل وانحرف قبل أن يصطدم بسيارة أخرى.
وشوهد مدافع ليفربول وهو يخرج ويتحدث إلى سائق السيارة الأخرى.
وتظهر الصور أرنولد وهو يقف بجانب سيارته، حيث تعرض الجزء الأمامي من سيارته السوداء للتلف.
وأكدت الصحيفة أن كلا السائقين نجيا بأعجوبة دون أن يصابا بأذى، في الحادث الذي وقع على طريق ريفي رطب بالقرب من نوتسفورد في شيشاير.
وجاء ذلك في الوقت الذي تسببت فيه العاصفة "بابيت" في حدوث فوضى في جميع أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
ونقلت ذا صن" عن مصدر قوله: "كانت الرياح قوية للغاية لدرجة أنها مزقت البوابة فجأة، كان مرعبا حقا، إنها معجزة لم يصب أحد بأذى، كان من الممكن أن يُقتل شخص ما بسهولة".
وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث حيث تم قطع الكهرباء.
ويستضيف ليفربول منافسه إيفرتون، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويملك ليفربول 17 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الرابع مقابل 7 نقاط لإيفرتون في المركز الـ16.