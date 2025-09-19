تحرك مفاجئ..  الأهلي المصري يفاوض رامون دياز مدرب الهلال السعودي السابق

في تطور مفاجئ، دخلت إدارة الأهلي المصري في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق للهلال السعودي.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج، وأسندت إدارة "القلعة الحمراء" المهمة إلى المدرب المؤقت عماد النحاس.

وكشفت شبكة "ESPN" عن تلقي رامون دياز عرضاً من جانب الأهلي المصري بجانب اتصالات لقيادة منتخبي بيرو وفنزويلا.

ولم يحسم المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 66 عاماً عودته إلى المنطقة العربية مجدداً بعد أن تلقى عرض الأهلي المصري ومازال يدرس الأمر بحسب الشبكة العالمية.

رامون دياز كان لاعباً سابقاً في صفوف عدة أندية على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وموناكو الفرنسي، واتجه إلى التدريب بعد اعتزاله العام 1995.

وقاد دياز فريق ريفر بليت في ولاية استمرت 5 أعوام منذ 1995 إلى 2000 ثم قاد الفريق مرة أخرى في ولاية ثانية بعدها بعام واحد.

وخاض المدرب الأرجنتيني رحلة طويلة في مجال التدريب حيث تولى تدريب أكسفورد يونايتد الإنجليزي، وسان لورينزو الأرجنتيني، وكلوب أمريكا المكسيكي، بجانب قيادة منتخب باراغواي.

وعمل دياز، مؤخراً، في الدوري البرازيلي مع فريقي فاسكو دا غاما ثم كورينثيانز، بينما كانت محطته الأخيرة مع فريق أولمبيا بطل باراغواي.

ويبقى رامون دياز وجهاً مألوفاً في المنطقة العربية، حيث قاد الهلال السعودي في ولايتين الأولى في الفترة بين 2016 إلى 2018، والثانية في الفترة بين فبراير 2022 إلى مايو 2023، وحقق لقب الدوري السعودي مرتين.

وقاد دياز أيضاً فريق الاتحاد السعودي، والنصر الإماراتي، وبيراميدز المصري.