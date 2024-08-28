علي الحمادي يسجل ويغادر كأس الرابطة الإنجليزية مبكرا (فيديو)

ودع نادي إيبسويتش تاون منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية "الكاراباو" من الدور الثاني بعد خسارته أمام ويمبلدون بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، في مباراة شهدت تسجيل علي الحمادي هدفًا لفريقه الذي ودع البطولة مبكرًا.

وفجر فريق ويمبلدون المنافس في الدرجة الرابعة مفاجأة بفوزه 4-2 بركلات الترجيح على ضيفه إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الممتاز 4-2 بعد تعادل الفريقين 2-2 في مباراة مثيرة في جنوب غرب لندن.

افتتح علي الحمادي، التسجيل في الدقيقة 3 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمر شعبان لويمبلدون في الدقيقة 40 من اللقاء.

ووضع ماتي ستيفانز فريقه ويمبلدون بالمقدمة في الدقيقة 56، قبل أن يتعادل كونور تشابلن لإيبسويتش تاون في الدقيقة 86.

وفي ركلات الترجيح، تصدى أوين جودمان حارس مرمى ويمبلدون لتسديدتي جايك تايلور وأوماري هاتشينسون.

كما أطاح نيوكاسل يونايتد بفريق نوتنغهام فورست من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وخسر بورنموث 1-صفر أمام وست هام يونايتد في مباراة بين فريقين بالدوري الممتاز، وقد حسمت بهدف وحيد في الدقيقة 88 سجله جارود بوين.

وشهد الدور الثاني حفل أهداف في مباراة كارديف سيتي المنافس في الدرجة الثانية وساوثامبتون المنافس في الدوري الممتاز.

وعاد كارديف بعد التأخر ثلاث مرات قبل أن يخسر 5-3 أمام ضيفه ساوثامبتون، الذي سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق جيمس بري وكاميرون آرتشر.

وتغلب فريقا الدوري الممتاز ولفرهامبتون وبرنتفورد على بيرنلي 2-صفر وكولشيستر يونايتد 1-صفر، على الترتيب.

واستهلت أندية الدوري الممتاز التي لا تشارك في المسابقات القارية مشوارها في البطولة من الدور الثاني، بينما تبدأ أندية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال من الدور الثالث.

ومنذ أن أنهى يامال وأليكس باديا علاقتهما قبل أسابيع بعد أن شوهدت رفقة شاب آخر، فمن غير الواضح ما إذا كان نجم برشلونة قد دخل في علاقة أخرى، لكن يُعتقد أنه لا يزال أعزب.