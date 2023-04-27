ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح آرسنال ويقترب من الصدارة
تفوق مانشستر سيتي دون عناء 4-1 على ضيفه آرسنال المتصدر في استاد الاتحاد وقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، في نفس الجولة التي شهدت فوز ليفربول على وست هام، وهزيمة تشيلسي أمام برنتفورد.
تقدم دي بروين بهدف مبكر لسيتي بعد 7 دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك.
وأضاف ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وحسم دي بروين الانتصار بعد 9 دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.
وكان بوسع سيتي، الذي يواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.
لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجل هولدينج هدفًا لآرسنال بتسديدة قوية وعقب تمريرة لياندرو تروسار من الجانب الأيمن.
وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته وسجل الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب.
وتجمد رصيد آرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.
ليفربول يواصل انتصاراته ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنجليزي
حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وأحرز جويل ماتيب هدف الانتصار للفريق الزائر بضربة رأس قوية ليستكمل ليفربول عودته القوية، حيث تأخر في البداية بهدف لوكاس باكيتا عقب 12 دقيقة ثم تعادل كودي جاكبو بعد 6 دقائق.
وحافظ ليفربول على آماله في التأهل لبطولة أوروبية، حيث يملك 53 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا خامس الترتيب الذي خاض 33 مباراة.
ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة وتبدو فرصة ليفربول صعبة في اللحاق بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز 14، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.
تشيلسي يخسر للمرة الخامسة تواليًا
مُني تشلسي بهزيمة خامسة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد-القديم فرانك لامبارد، وجاءت على يد ضيفه برنتفورد صفر-2، يوم الأربعاء، في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأنهى تشلسي الشوط الأول متخلفًا بالنيران الصديقة عبر الإسباني سيسار أسبيليكويتا الذي حول الكرة بالخطأ في مرماه إثر ركلة ركنية (37).
ثم حسم برنتفورد فوزه الثاني تواليًا في "ستامفورد بريدج"، حيث انتصر، الموسم الماضي، 4-1، بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر البديل الكاميروني براين مبومو إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البديل الآخر شاندون بابتيست من غرانادا.
وبذلك، تجمد رصيد تشلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم برنتفورد موقتًا إلى المركز التاسع بـ47 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: