ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح آرسنال ويقترب من الصدارة

تقدم دي بروين بهدف مبكر لسيتي بعد 7 دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك.

وأضاف ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وحسم دي بروين الانتصار بعد 9 دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.

وكان بوسع سيتي، الذي يواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.

لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجل هولدينج هدفًا لآرسنال بتسديدة قوية وعقب تمريرة لياندرو تروسار من الجانب الأيمن.

وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته وسجل الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب.

وتجمد رصيد آرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.