رسميًا: ماتياس يايسله مدربًا للنادي الأهلي السعودي

وكان الأهلي قد انفصل عن موسيماني، بعد أن صعد به من دوري يلو، إلى دوري روشن بعد موسم من هبوطه للدرجة الثانية.

وقال الأهلي عبر تويتر: "ماتياس يايسله مدربًا للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي".

وكان الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب الألماني دون تحديد مدة العقد، لكن وسائل إعلام تكهنت بأنه يسري لثلاث سنوات.

ويأتي تعاقد الأهلي مع "يايسله" بعد انفصاله عن رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.