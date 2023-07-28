رسميًا: ماتياس يايسله مدربًا للنادي الأهلي السعودي
أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق، خلال الموسم الرياضي المقبل، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وكان الأهلي قد انفصل عن موسيماني، بعد أن صعد به من دوري يلو، إلى دوري روشن بعد موسم من هبوطه للدرجة الثانية.
وقال الأهلي عبر تويتر: "ماتياس يايسله مدربًا للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي".
وكان الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب الألماني دون تحديد مدة العقد، لكن وسائل إعلام تكهنت بأنه يسري لثلاث سنوات.
ويأتي تعاقد الأهلي مع "يايسله" بعد انفصاله عن رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.
وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الحالية مع 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، هم: رياض محرز، وإدوار مندي، وروبرتو فيرمينو.
وكان الأهلي قد تُوج، الموسم الماضي 2022-23، بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، ليعود الفريق سريعًا إلى دوري المحترفين "دوري روشن"، بعد موسم واحد من الغياب.
واقتصر مشوار المدرب "ماتياس يايسله" البالغ من العمر 35 عامًا، على تدريب فريق سالزبورغ النمساوي منذ 2021.
ودرَّب "يايسله" أيضًا فريق الشباب لنادي لايبزيغ الألماني، خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنغ، فريق الدرجة الثانية النمساوي.