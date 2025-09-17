رقم ضخم.. كم سيدفع مانشستر يونايتد للتخلص من أموريم؟

كتب – نور الدين ميفراني

ستضطر إدارة مانشستر يونايتد إلى دفع مبلغ ضخم للمدرب البرتغالي روبن أموريم حال قامت بإقالته من تدريب الفريق قبل الـ1 من نوفمبر المقبل.

ويواجه المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ضغوطًا كبيرة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق في مواجهة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الديربي، مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التقارير، فإن روبن أموريم قد يمتلك فرصة ثمينة لمغادرة مانشستر يونايتد، فى ظل تصاعد الضغوط عليه بعد الأداء المتراجع للفريق.

وحصد مانشستر يونايتد أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، في أسوأ انطلاقة له منذ عام 1992، كما ودع الفريق كأس كاراباو بعد خسارة مفاجِئة أمام أحد أندية الدرجة الثانية؛ ما زاد حالة الغضب بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع روبن أموريم في الـ1 من نوفمبر 2024 قادمًا من سبورتينغ لشبونة بعقد مدته سنتان ونصف السنة مع إمكانية تمديده لسنة إضافية، وبراتب سنوي يبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن عقد المدرب البرتغالي يتضمن حصوله على مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني في حال إقالته قبل نهاية سنة من عقده.

كما يضمن العقد تعويضات لطاقمه الفني في حال قرر مانشستر يونايتد إقالة المدرب البرتغالي.

ومنذ تسلمه قيادة مانشستر يونايتد حصل الفريق على 31 نقطة في 31 مباراة، كما يعتبر معدل انتصارات الفريق في عهده الأقل في تاريخ النادي مند نهاية الحرب العالمية الثانية.

وستضطر الإدارة للصبر 6 أسابيع متبقية على نهاية السنة الأولى في عقد أموريم قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويواجه مانشستر يونايتد الذي يغيب عن المنافسات الأوروبية تشيلسي في نهاية الأسبوع ضم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.