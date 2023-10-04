ناتشو بعد تدخله العنيف على بورتو: أنا لست مجرمًا أو قاتلًا واعتذرت له

رد ناتشو فيرنانديز، مدافع وقائد ريال مدريد، على حملات الانتقادات التي طالته بعد تدخله العنيف على بورتو لاعب جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.

وتلقى ناتشو هجومًا حادًّا بعد تدخله العنيف على لاعب جيرونا، الذي تسبب في طرده، وصدور قرار إيقافه لمدة 3 مباريات.

وقال ناتشو عقب الفوز (3-2) على نابولي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا: "كان تدخلًا قويًّا في المباراة الماضية، والأمر الوحيد الذي يهمني هو أن بورتو بخير، وتحدثت معه".

وأضاف: "لقد أخطأت بالطبع، وكانت أيامًا صعبة بالنسبة لي، لكنني لست قاتلًا أو مجرمًا، أنا لاعب محترف، الشخص الوحيد الذي كان عليَّ أن أعتذر له هو بورتو، وقد فعلت ذلك بالفعل، نحن جميعًا نرتكب أخطاء".