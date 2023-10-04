ناتشو بعد تدخله العنيف على بورتو: أنا لست مجرمًا أو قاتلًا واعتذرت له
رد ناتشو فيرنانديز، مدافع وقائد ريال مدريد، على حملات الانتقادات التي طالته بعد تدخله العنيف على بورتو لاعب جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.
وتلقى ناتشو هجومًا حادًّا بعد تدخله العنيف على لاعب جيرونا، الذي تسبب في طرده، وصدور قرار إيقافه لمدة 3 مباريات.
وقال ناتشو عقب الفوز (3-2) على نابولي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا: "كان تدخلًا قويًّا في المباراة الماضية، والأمر الوحيد الذي يهمني هو أن بورتو بخير، وتحدثت معه".
وأضاف: "لقد أخطأت بالطبع، وكانت أيامًا صعبة بالنسبة لي، لكنني لست قاتلًا أو مجرمًا، أنا لاعب محترف، الشخص الوحيد الذي كان عليَّ أن أعتذر له هو بورتو، وقد فعلت ذلك بالفعل، نحن جميعًا نرتكب أخطاء".
وعن إمكانية الاستئناف ضد العقوبة، أشار: "لا أعرف ما إذا كان النادي سيستأنف العقوبة، نأمل أن تُخفض في بعض المباريات، لكن لن يؤثر غيابي عن مباراتين أو 3 على نجاح ريال مدريد، الفريق قادر على الفوز بجميع المباريات".
وبذلك تأكد غياب ناتشو عن مواجهات أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة على الترتيب.
ويتعرض كارلو أنشيلوتي لأزمة جديدة بعد طرد ناتشو، إذ يتوفر له روديغير كقلب دفاع وحيد متاح لمواجهة أوساسونا السبت المقبل في انتظار إمكانية لحاق ديفيد ألابا.
وكان ألابا تعرض لإصابة خلال مواجهة لاس بالماس.