سيفعلون المستحيل لنجاح رونالدو.. 3 مسؤولين عن فريق النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز 3 مسؤولين حاليا في نادي النصر السعودي الذين يعملون بشكل قوي من أجل دعم الفريق وأسطورته كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي" من أجل إعادة الفريق بقوة لمنصات التتويج.

وفي خطوة فاجأت الجماهير، أعلن نادي النصر عن التعاقد مع البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، المدرب السابق للهلال، ليقود "العالمي" في الموسم المقبل.

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ويعد قدوم جيسوس إلى النصر ليس مجرد صفقة تدريبية عادية، بل هو تغيير في منظومة القوة داخل النادي، حيث جاء المدرب بدعم قوي من رونالدو.

وكشفت تقارير أن جيسوس حدّد ثلاثة مراكز يسعى لتدعيمها في الموسم المقبل، وهي: لاعب خط وسط، وظهير أيسر، وجناح أيمن.

وأشار المدرب صاحب الـ70 عامًا في تصريحات لصحيفة "أبولا" إلى أنه وافق على تدريب النصر بسبب مواطنه كريستيانو رونالدو، موضحًا: "لولا دعوته لما عدت لتدريب النصر، رونالدو فاز بكل شيء في مسيرته لكنه لم يحقق لقبًا بعد في السعودية وسأحاول مساعدته على ذلك".

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رونالدو الذي انضم لصفوف النصر في الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 لم يحقق مع فريقه سوى لقب البطولة العربية.

وأنهى فريق النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف و13 نقطة عن الاتحاد المتوّج باللقب.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، القريب من البيت النصراوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "التوجه حاليًّا بالتعاقد مع لاعبين أجانب في أي مركز متاح متى ما رأي جيسوس حاجة الفريق لذلك، حيث سيكتب تقريره فور نهاية المشاركة في كأس السوبر السعودي".

وأوضح: "اللاعب الوحيد المضمون استمراره هو كريستيانو رونالدو، وممكن ضم أي لاعب أجنبي آخر مع احتمالية عدم عمل مخالصة للاعب السابق ويحول للعب في مسابقات أخرى غير الدوري".

وتابع: "جيسوس رفض بشكل قوي الحكم على جميع اللاعبين محليين وأجانب من خلال مستويات الفريق الفنية للموسم المنصرم؛ لأن لديه قناعة أن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا أفضل ما لديهم بسبب بعض الأمور التي تتعلق بالمدرب السابق ستيفانو بيولي، ولن يسمح لأحد بالخروج إلا لمن يرغب بذلك أو يرى أن بقاءه لن يفيد الفريق فنيًّا".

وشدد: "فريق كرة القدم الأول بنادي النصر سيكون تحت مسؤولية كاملة من (فريق كريستيانو رونالدو) وهم: سيماو كوتينيو، المدير الرياضي الجديد، وخوسيه سيميدو، عضو اللجنة الفنية في النادي، وجورجي جيسوس، هذا الفريق سيصنع المستحيل لينجح كريستيانو رونالدو في حصد الألقاب".

وكان خوسيه سيميدو، والمعروف بأنه أحد الأصدقاء المقربين لرونالدو، ظهر مع جيسوس مؤخرًا خلال حضوره في ملاعب النادي بأول يوم لقيادته الفريق.