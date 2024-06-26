النصر ينسحب من صفقة تشيزني ويضغط لضم هذا الحارس

وبحسب ما ذكر الإعلامي المتخصص في سوق الانتقالات رودي غاليتي، فإنه تم التأكيد على أن الحارس تشيزني لن ينضم للنصر.

وتابع في تغريداته على منصة "إكس": "النصر يترقب هدفه الرئيس، وهو أليسون بيكر ولن يقف أحد أمام حلمه".

وأضاف: "رغم رغبة اللاعب في البقاء مع ليفربول، فإن النصر سيقدم عرضا لا يقاوم للحارس سيجعله لا يفكر كثيرا في الانضمام للنصر".