أستون فيلا يتوج بكأس التحدي في أبوظبي بفوزه على تشيلسي

توج فريق أستون فيلا الإنجليزي، بكأس التحدي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن فاز على مواطنه تشيلسي بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد "آل نهيان".

وأحرز جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وشهدت فعاليات المباراة إصابة أرماندو بروخا التي أجبرته على مغادرة الملعب في النصف ساعة الأولى من اللقاء.