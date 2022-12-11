أستون فيلا يتوج بكأس التحدي في أبوظبي بفوزه على تشيلسي
توج فريق أستون فيلا الإنجليزي، بكأس التحدي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن فاز على مواطنه تشيلسي بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد "آل نهيان".
وأحرز جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.
وشهدت فعاليات المباراة إصابة أرماندو بروخا التي أجبرته على مغادرة الملعب في النصف ساعة الأولى من اللقاء.
يذكر أن نهائي كأس التحدي أقيم في إستاد آل نهيان، بين فريق تشيلسي وأستون فيلا في النسخة الأولى من البطولة التي يستضيفها نادي الوحدة بالتعاون مع شركة سي بي إف.
وتحتضن الإمارات معسكرات عدد من الأندية كوجهة مثالية للأندية الأوروبية في الفترة الحالية، قبل العودة إلى منافسات الدوريات عقب نهاية المونديال.
وتأتي المباراة في إطار المعسكر التدريبي لتشيلسي وأستون فيلا في أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي بسبب نهائيات كأس العالم 2022، وضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم الجاري 2022-2023.