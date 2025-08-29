مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 9 من طالبي المساعدات

السنغال تهزم السودان وتنتزع المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين

السنغال والسودانالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 5:15 م

حسم المنتخب السنغالي المركز الثالث لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، التي تقام حاليا في كينيا وتنزانيا وأوغندا وذلك عقب تغلبه على نظيره السوداني بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعد نهاية المباراة بالتعادل بين المنتتخبين (1 ـ 1) اليوم الجمعة.

وتقدم منتخب السودان بهدف مبكر عن طريق لاعبه محمد تيه أسد منذ الدقيقة السادسة من الشوط الأول بعد تمريرة من عمر عبد الرزاق.

 وعاد منتخب أسود التيرانغا في الشوط الثاني ليدرك سايني مباي نداي التعادل في الدقيقة 58 ويفرض على المنتخبين الذهاب إلى حصة الركلات الترجيحية بعد أن باءت محاولات المنتخبين في الثلث الأخير من المباراة بالفشل.

ونجح المنتخب السنغالي في التفوق في الركلات الترجيحية (4 ـ 2) بعد أن سجل كل لاعبيه ضرباتهم في حين أخفق كل من ولي الدين خذير ومصعب ماكين في تسجيل ركلتين للسودان.

وتقام غدا السبت المبارة النهائية لأمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره منتخب مدغشقر.

ويبحث منتخب أسود الأطلس عن تتويجه الثالث باللقب بعد 2018 و2020 بينما يتطلع المنتخب الملغاشي إلى التتويج للمرة الأولى بالبطولة التي انطلقت أول نسخة منها عام 2009.

 يشار إلى أن النسخة الماضية التي احتضنتها الجزائر عام 2023 توج بها منتخب السنغال بعد الفوز في النهائي على أصحاب الأرض.

