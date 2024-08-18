ينتظر نادي الزمالك مواجهة قوية أمام منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك أنهى بطولة الدوري المصري، مساء السبت، بالتعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة.

وكانت المباراة الأخيرة لطلائع الجيش في الدوري ضد الزمالك، وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وحسم الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما احتل الطلائع المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ووصل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة الكأس بعد الفوز على بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي يوم الـ18 من يوليو الماضي.

وعلى الجانب الآخر انتصر طلائع الجيش على بورفؤاد بهدف دون رد.

وتقام المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش يوم الـ21 من أغسطس الجاري، على استاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.