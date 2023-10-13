سالم الدوسري ينافس المعز علي وماثيو ليكي على جائزة "أفضل لاعب في آسيا"
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين لجوائزه السنوية 2022 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وعادت جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجددا بعد توقف 4 سنوات بسبب جائحة كورونا حيث سيقام الحفل يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب كل من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي والسعودي سالم الدوسري.
وعلى مستوى السيدات، تتنافس كل من الأسترالية سامانثا كير والصينية زهانغ لينيان واليابانية ساكي كوماغاي على جائزة أفضل لاعبة.
ماثيو ليكي (32 عاماً)
برز ليكي بقوة في الدوري الأسترالي، من خلال تسجيل 9 أهداف مع نادي ملبورن سيتي الذي توج بلقب الدوري موسم 2022، وواصل التألق في النسخة التالية، إلى جانب بروزه بقوة مع منتخب أستراليا من خلال تسجيل هدف الفوز في مرمى الدنمارك بالمباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، ليحجز المنتخب الأسترالي مقعده في دور الـ16.
المعز علي (27 عاما)
شهد موسم 2022-2023 نجاح المعز علي في تجاوز حاجز 200 مباراة مع نادي الدحيل، حيث يواصل دوره المحوري مع النادي منذ بداية المشوار عام 2016، وقد ساهم المهاجم المميز في مساعدة الدحيل على الفوز بلقب دوري نجوم قطر، بعدما كان توج بها من قبل موسم 2019-2020، وهو اللقب الثامن للنادي، ونجح في الحصول على بطاقة التأهل للمرة 12 على التوالي في دوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على التوالي في تاريخ البطولة، كما يبرز المعز علي بحضوره المتواصل مع منتخب قطر، حيث بات يتشارك في الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، بعدما سجل الهدف الدولي رقم 42 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقد شارك مع المنتخب القطري في كأس العالم 2022 في قطر.
سالم الدوسري (32 عاما)
قام سالم الدوسري بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر على الأرجنتين التي توجت لاحقاً بلقب البطولة.
ونجح الدوسري في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف) كما ساهم في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023.
ونجح لاعب الهلال في تسجيل هدفين خلال مباراة فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يشهد حفل توزيع الجوائز المميز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى، في حين تم إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.
ويقام حفل توزيع الجوائز 2022 للمرة الأولى في قطر، حيث تنطلق فعالياته عند الساعة 8:00 مساء.
المرشحون للفوز بأبرز الجوائز السنوية
جائزة أفضل لاعب
ماثيو ليكي (ملبورن سيتي ومنتخب أستراليا)
المعز علي (الدحيل ومنتخب قطر)
سالم الدوسري (الهلال ومنتخب السعودية)
جائزة أفضل لاعبة
سامانثا كير (تشيلسي ومنتخب أستراليا)
زهانغ لينيان (غوانغزهو/ووهان/غراسهوبر، ومنتخب الصين)
ساكي كوماغاي (بايرن ميونيخ ومنتخب اليابان)
جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة
مهدي تاريمي (بورتو ومنتخب إيران)
كاورو ميتوما (رويال يونيون سانت غولواز/برايتون هوف البيون، ومنتخب اليابان)
كيم مين-جاي (فنربخشة/نابولي، ومنتخب كوريا الجنوبية)
جائزة أفضل مدرب
غراهام آرنولد (أستراليا)
هاجيمي مورياسو (اليابان)
سعد الشهري (السعودية)