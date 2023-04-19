"أين تشيلسي الذي أعرفه؟".. دروغبا يوجه انتقادات حادة لإدارة "البلوز"
وجه الإيفواري ديديه دروغبا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، هجومًا لاذعًا للاعبي الفريق اللندني، بعد المستوى السيئ الذي ظهروا به في الفترة السابقة.
ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.
وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 2 في "ستامفورد بريدج"، أمس الثلاثاء، ليخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة صفر / 4 في مجموع المباراتين.
ومع اقتراب نهاية موسم بلا ألقاب، انتقد دروغبا، الفائز بـ12 لقبا مع الفريق خلال تسع مواسم قضاها مع تشيلسي، الإدارة الحالية للنادي.
وقال دروغبا في تصريحات لقناة (CANAL+) الفرنسية إنه لم يعد يتعرف على النادي منذ أن تولى إدارته المالك الجديد الأمريكي تود بويلي بعد رحيل المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.
وأضاف: "أعرف هذا الفريق بشكل جيد خلال فترة أبراموفيتش، لكن اليوم أراه يفتقد إلى أشياء، ومن الصعب عليّ أن أفهم الطريقة التي تخلى بها النادي عن بعض الأشخاص".
وتابع: "عليهم أن يعودوا لمبادئ وقيم هذا النادي، لم يعد بإمكاني التعرف على فريقي".
وأنفق تشيلسي أكثر من 600 مليون يورو (745 مليون دولار) في شراء لاعبين جدد منذ قدوم الملاك الجدد في مايو الماضي، كما رحل عنه اثنان من المدربين.
ولم يرسخ بعد أغلب اللاعبين من الصفقات الجديدة أقدامهم مع الفريق، في الوقت الذي بدأ فيه تشيلسي مواجهته مع ريال مدريد بدون مهاجم معروف.
وعاد دروغبا لتصريحاته قائلا: "جلب لاعبين مثل بيتر تشيك وأندريه شفينشينكو وهيرنان كريسبو ومايكل إيسيان وديديه دروغبا وفلورنت مالودا، كان السبب وراء ذلك الفوز بالألقاب".
وتبقت 7 مباريات لتشيلسي في موسم صعب للفريق ببطولة الدوري، ويقوده حاليا فرانك لامبارد، زميل دروغبا السابق.