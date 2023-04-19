"أين تشيلسي الذي أعرفه؟".. دروغبا يوجه انتقادات حادة لإدارة "البلوز"

وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 2 في "ستامفورد بريدج"، أمس الثلاثاء، ليخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة صفر / 4 في مجموع المباراتين.

ومع اقتراب نهاية موسم بلا ألقاب، انتقد دروغبا، الفائز بـ12 لقبا مع الفريق خلال تسع مواسم قضاها مع تشيلسي، الإدارة الحالية للنادي.

وقال دروغبا في تصريحات لقناة (CANAL+) الفرنسية إنه لم يعد يتعرف على النادي منذ أن تولى إدارته المالك الجديد الأمريكي تود بويلي بعد رحيل المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.

وأضاف: "أعرف هذا الفريق بشكل جيد خلال فترة أبراموفيتش، لكن اليوم أراه يفتقد إلى أشياء، ومن الصعب عليّ أن أفهم الطريقة التي تخلى بها النادي عن بعض الأشخاص".

وتابع: "عليهم أن يعودوا لمبادئ وقيم هذا النادي، لم يعد بإمكاني التعرف على فريقي".