ترتيب الدوري المصري: الزمالك يكتسح سموحة بخماسية

اكتسح فريق الزمالك نظيره سموحة، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وافتتح فريق الزمالك التسجيل مبكرًا عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 13 أضاف أحمد سيد زيزو ثاني أهداف الزمالك بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي، ليقابلها زيزو بتسديدة بالركبة من داخل المنطقة، لتهز شباك سموحة.