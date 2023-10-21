ترتيب الدوري المصري: الزمالك يكتسح سموحة بخماسية
اكتسح فريق الزمالك نظيره سموحة، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولي.
وافتتح فريق الزمالك التسجيل مبكرًا عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة.
وفي الدقيقة 13 أضاف أحمد سيد زيزو ثاني أهداف الزمالك بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي، ليقابلها زيزو بتسديدة بالركبة من داخل المنطقة، لتهز شباك سموحة.
وقبل نهاية الشوط الأول، نجح يوسف أوباما في تسجيل ثالث أهداف الزمالك بعد مراوغة حارس سموحة والدفاع ثم سدد الكرة بالكعب، ليتقدم الأبيض بثلاثية.
وفي الدقيقة 67 سجل سموحة الهدف الأول في شباك الزمالك برأسية فادي فريد، لتصبح النتيجة 3-1.
وواصل الزمالك هوايته في تسجيل الأهداف عن طريق البديل سيف الدين الجزيري.
وفي الدقيقة 88 سجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الخامس للزمالك وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-1.
بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط، ليقتحم المربع الذهبي والمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما توقف سموحة عند 7 نقاط في المركز الرابع.