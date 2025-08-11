النصر يتلقى ضربة كبيرة قبل مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي

تلقى نادي النصر ضربة موجعة قبل أيام قليلة من مباراته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد وذلك بإصابة اثنين من لاعبيه.

وأنهى النصر المعسكرين الإعداديين الخارجيين اللذين أجراهما في النمسا ثم البرتغال ليبدأ المرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم الجديد حيث يلاقي يوم 19 أغسطس نادي الاتحاد في نصف النهائي.

وكشفت مصادر قريبة من الفريق عن تعرض نادر الشراري إلى إصابة في العضلة الأمامية، خلال مباراة ألميريا، في اللقاء الذي جمع الفريقين ودياً أمس الأحد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووفقا للمصادر ذاتها، سيخضع نادر الشراري لفحوص طبية اليوم الاثنين لتحديد موقفه النهائي من المباراة القادمة للفريق أمام الاتحاد.

كما أصيب اللاعب عبدالإله العمري خلال مباراة ألميريا في مفصل القدم، وسيخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه النهائي من المباريات القادمة للفريق، وفق ما أفادت به مصادر من النصر.

وانضم المدافع نادر الشراري إلى النصر السعودي في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مشواره مع نادي الشباب.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عقدا لمدة 3 سنوات ليكون أول صفقة دفاعية للفريق استعدادًا للموسم الجديد، قبل انضمام الإسباني إينيغو مارتينيز قادما من برشلونة.

وتقام منافسات كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025 في هونغ كونغ، وتبدأ يوم 19 أغسطس الجاري بمواجهة النصر والاتحاد، بطل الثنائية، وذلك في نصف النهائي الأول.

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب نادي القادسية يوم 20 من الشهر الجاري أمام الأهلي الذي حل في المسابقة بعد انسحاب الهلال، الذي اعتبر أن المسابقة تأتي في وقت خاض فيه اللاعبون نسقا قويا طوال الموسم الماضي.

وتقام مباراة نهائي السوبر السعودي يوم 23 أغسطس الجاري.