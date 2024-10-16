5 مرشحين لخلافة مانشيني في تدريب المنتخب السعودي

أصبح مصير المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، متأرجحًا، بعد التعادل سلبيًا أمام البحرين، يوم الثلاثاء الماضي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستمرت النتائج المتواضعة لفريق المدرب روبرتو مانشيني في المرحلة النهائية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 إذ بدأ في مشواره بتعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ثم الفوز على الصين (2-1)، تبعها الخسارة أمام اليابان (0-2) بملعب الجوهرة المشعة، وأخيرًا التعادل أمام البحرين.

ووصل المنتخب السعودي مع مانشيني إلى النقطة الخامسة بعد 4 مباريات في المجموعة الثالثة، ليتأخر بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، ويتقدم على البحرين الرابعة في الترتيب.

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وتحل السعودية ضيفة على أستراليا خلال الجولة المقبلة في منتصف نوفمبر المقبل.

وقبل تلك المباراة تعالت أصوات بين الجماهير بضرورة رحيل مانشيني، والتعاقد مع مدرب بديل لخلافة الرجل الإيطالي في مقعد "مدرب الأخضر".

وترصد "إرم نيوز" 5 مرشحين لخلافة مانشيني، حال رحيله عن المنتخب السعودي، خلال السطور القادمة:

1/ جورجي جيسوس

لا يعدّ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بعيدًا عن أجواء الكرة السعودية، إذ حقق المدير الفني المخضرم إنجازات رائعة مع فريق الهلال السعودي.

جيسوس درب الهلال في ولايتين، الأولى كانت في موسم 2019/2018، قبل أن يعود إلى منصبه مرة أخرى في يوليو 2023.

في الولاية الأولى حصد جيسوس مع الهلال لقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد بهدفين لهدف، ولكنه رحل عن قيادة الفريق في يناير 2019 وهو في صدارة الدوري السعودي.

وفي الولاية الثانية قاد جيسوس الهلال للفوز بالدوري وكأس خادم الحرمين، ثم كأس السوبر السعودي.

وفي موسم 2024/2023، فاز الهلال مع جيسوس بلقب الدوري دون تلقي أي خسارة، إذ حقق الفوز في 31 مباراة مقابل التعادل في 3 مباريات.

كما حقق الهلال بقيادة جيسوس رقمًا قياسيًا في دوري روشن بعمل أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ الدوري بـ 34 فوزًا متتاليًا.

كما درب جيسوس أندية بنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي وفلامنغو البرازيلي، وحقق بطولات مع كل منهم، ليصبح مؤهلا تمامًا لقيادة المنتخب السعودي.

2/ صالح المحمدي

دخل المدرب الوطني صالح المحمدي، بورصة الترشيحات لخلافة مانشيني في مقعد مدرب المنتخب السعودي.

وذاع صيت صالح المحمدي المدرب الشاب صاحب الـ34 عامًا مع نادي الحزيم، الذي يتولى قيادته الفنية، بعد أن قدم مع الفرق مستويات مميزة، جعلته يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو.

بدأ صالح المحمدي مسيرته التدريبية بعمر الـ28 عامًا، عندما درب منتخب السعودية تحت 11 عامًا، حيث اعتزل المحمدي نجم الأهلي السعودي مبكرًا.

وكانت أبرز إنجازات المحمدي، هو حصوله على بطولة كأس العرب للعام 2020، مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا.

وقاد المحمدي فريق الأهلي السعودي بصفقة مؤقتة ولمدة 4 مباريات فقط، ثم سلم الفريق للسويسري كريستيان غروس، الذي أعاد أهلي جدة لمنصة التتويج وحصل معه على بطولة الدوري السعودي.

3/ هيرفي رينارد

الاسم الأبرز والأقرب لقلوب مشجعي المنتخب السعودي، هو هيرفي رينارد، حيث حقق إنجازات كبيرة مع "الأخضر".

رينارد تولى قيادة المنتخب السعودي في عام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته.

وبعد الصعود للمونديال حقق رينارد مع "الأخضر" فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في دور المجموعات بمونديال قطر، قبل أن يرحل عن تدريب السعودية في مارس 2023.

وتولى رينارد تدريب منتخب فرنسا للسيدات، قبل أن يرحل عنه عقب نهاية أولمبياد باريس 2024.

كما درب رينارد 4 منتخبات في قارة أفريقيا، هي زامبيا وأنغولا وكوت ديفوار والمغرب، وذلك في الفترة من 2008 إلى 2019.

وحصل رينارد على جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا في موسم 2014/2015 بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار.

4/ الحسين عموتة

يعد الحسين عموتة المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي الحالي، ومدرب المنتخب الأردني السابق، أبرز المرشحين لخلافة مانشيني حال إقالته.

عموتة ذاع صيته بعد أن توج مع نادي الوداد المغربي بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

كما فاز عموتة مع منتخب الغرب "المحلي" ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020، والتي أُقيمت بالكاميرون.

وأخيرًا قاد عموتة منتخب الأردن لإنجاز كبير بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023، قبل الخسارة أمام قطر.

5/ روي فيتوريا

المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ليس بغريب هو الآخر عن الكرة السعودية، حيث قاد نادي النصر السعودي في يناير 2019.

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة النصر للفوز بلقب الدوري السعودي بعد غياب طويل عن منصات التتويج، ثم فاز أيضًا معه بلقب كأس السوبر السعودي.

كما حصد فيتوريا لقب الدوري والكأس مع بنفيكا البرتغالي، وتولى تدريب منتخب مصر، ولكن خرج مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية الماضية.