إنريكي: أتمنى امتلاك 3 لاعبين مثل مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان
قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، إنه يود امتلاك ثلاثة مهاجمين بمستوى كيليان مبابي في صفوف فريقه، بعدما سجل 14 هدفا خلال 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.
ويتفوق مبابي، الذي أحرز أيضا ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بفارق كبير على أشرف حكيمي وراندال كولو مواني، أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي الفريق بأربعة أهداف لكل منهما في جميع المسابقات.
وكان الوضع مختلفا تماما في الموسم الماضي حين سجل ليونيل ميسي 21 هدفا، وأحرز نيمار 18 هدفا، لكنهما غادرا باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.
وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين: "أود أن يكون لدي ثلاثة مهاجمين مثل مبابي يسجل كل منهم 17 هدفا، لكن هذا غير ممكن.
"في العام الماضي كان هناك ثلاثة نجوم عالميين وكانوا يتقاسمون الأهداف أكثر. هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا. نحن لا نعتمد فقط على كيليان.. سجل آخرون".
وسئل المدرب عن إخفاق فريقه في استغلال فرص عديدة صنعها أمام نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء، ليكتفي بالتعادل 1-1.
وقال لويس إنريكي: "هذا مضحك للغاية. إذا كانت لدينا مشكلة في إنهاء الفرص فماذا عن الآخرين؟.
"الفريق الذي يسجل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، يصنع عشر فرص واضحة أمام نيوكاسل.. كرة القدم لعبة، أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح. سيكون لدينا مشكلة إذا لم نصنع الفرص للتسجيل".
وسجل باريس سان جيرمان ثمانية أهداف في آخر مباراتين في الدوري، لكن أحرز هدفين فقط في آخر مباراتين في دوري الأبطال.
وكان رد لويس إنريكي مقتضبا حين سُئل إذا كانت لدى مهاجمي الفريق مشكلة في التركيز.
وقال مدرب إسبانيا السابق: "يمكنك أن تقول ما تريد".