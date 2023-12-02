إنريكي: أتمنى امتلاك 3 لاعبين مثل مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان

ويتفوق مبابي، الذي أحرز أيضا ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بفارق كبير على أشرف حكيمي وراندال كولو مواني، أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي الفريق بأربعة أهداف لكل منهما في جميع المسابقات.

وكان الوضع مختلفا تماما في الموسم الماضي حين سجل ليونيل ميسي 21 هدفا، وأحرز نيمار 18 هدفا، لكنهما غادرا باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين: "أود أن يكون لدي ثلاثة مهاجمين مثل مبابي يسجل كل منهم 17 هدفا، لكن هذا غير ممكن.

"في العام الماضي كان هناك ثلاثة نجوم عالميين وكانوا يتقاسمون الأهداف أكثر. هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا. نحن لا نعتمد فقط على كيليان.. سجل آخرون".