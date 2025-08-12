دفاع الزمالك أفضل.. أسطورة الأهلي يصدم جماهير ناديه (فيديو)

أثار أحمد السيد، المدافع السابق للنادي الأهلي وأحد أبرز أساطير خط الدفاع الأحمر، جدلا كبيرا بعد تصريحاته الصادمة التي أشاد فيها بتفوق دفاع الزمالك على نظيره الأهلاوي.

وجاءت تصريحات أحمد السيد بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت فوز الزمالك على سيراميكا 0/2.

فيما سقط الأهلي في فخ التعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2/2.

تصريحات صادمة

أكد السيد في حديثه لقناة "أون سبورت" أن رامي ربيعة كان الأفضل في خط الدفاع بالدوري المصري قبل مغادرته، مشيرا إلى أن مستوى أغلب المدافعين في البطولة متقارب؛ ما قد يشكّل تحديا للكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني في اختيار العناصر الدفاعية.

وأوضح أسطورة الأهلي السابق: "ثنائية حسام عبد المجيد والونش في الزمالك تتفوق على ثنائية الأهلي المتمثلة في ياسر إبراهيم وياسين مرعي".

وعن سبب هذا الاختيار قال: "نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها الثنائي الزملكاوي بعدما لعبا معا فترة طويلة، على عكس مدافعي الأهلي الذين يحتاجون لمزيد من الوقت للتكاتف".

وأضاف: "ياسر إبراهيم يتمتع بخبرة كبيرة، وياسين مرعي لاعب مبشّر وسيكون من الأفضل في الفترة المقبلة".

ولم يتوقف السيد عند هذا الحد؛ إذ استغرب استمرار وجود اللاعب السنغالي ديانغ على دكة البدلاء، قائلاً: "تواجد ديانغ على الدكة لغز كبير، وكان من المفترض أن يكون عنصرا أساسيا في تشكيلة الأهلي".

