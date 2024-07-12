كفة إنجلترا أثقل.. نجوم من الطراز العالمي يحسمون نهائي يورو 2024

أصبحت كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا، في انتظار معرفة الفائز بها فقط عن طريق مباراة النهائي التي تجمع إنجلترا ضد إسبانيا.

ورغم أن فريق لويس دي لا فوينتي كان عليه التغلب على منتخبات مثل ألمانيا وفرنسا في طريقه إلى النهائي، فإن منتخب إنجلترا كان بحاجة إلى بذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية ضد سلوفاكيا وسويسرا وهولندا، وهي منتخبات جيدة ولكنها ربما لا تتمتع بنفس الجودة التي واجهتها إسبانيا.

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ومع ذلك، ومع وجود لاعبين من النخبة مثل جود بيلينغهام، فهناك فرصة كبيرة للمنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز في النهائي.

موقع "givemesport" قام بنشر تقارير عن نجوم النخبة في كل فريق، وهو الذي مال نحو إنجلترا بشكل كبير، حيث يملك الفريق الإنجليزي عددًا أكبر من نظيره الإسباني، من نجوم الصف الأول والأفضل في العالم في مراكزهم.

وإذا كانت المباراة ستقام على الورق فقط، واعتمدت على جودة الأسماء التي يمتلكها كل فريق، فإن كتيبة غاريث ساوثغيت ستكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمباراة.

نجوم إنجليز من الطراز العالمي:

إذا كنا نتحدث فقط عن بطولة أوروبا 2024، فسيكون من الصعب القول إن أيًا من هؤلاء اللاعبين كان يؤدي على مستوى عالمي ولم يكن أي منهم مثيرًا للإعجاب حتى بيلينغهام، الذي سجل هدفين مهمين ليحقق لإنجلترا أول فوز في دور المجموعات ويحقق التعادل ضد سلوفاكيا.

لن يشكك أحد في مكانة بيلينغهام كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية خلال عامه الأول 2023/24 في ريال مدريد، حيث سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات.

ولن يختلف أحد أيضًا على أن هاري كين كان له عام أول رائع في بايرن ميونخ، على الرغم من أوجه القصور فيه وعدم تحقيق أي بطولة.

عانى هداف منتخب إنجلترا من أجل ترك التأثير المعتاد له مع الفريق، لكن هذا لن يمنعه من التألق في النهائي وأن يقودهم لأول بطولة أوروبية في تاريخهم.

دخل ريو فرديناند في جدال حول ما إذا كان كل من فيل فودين وبوكايو ساكا يستحقان لقب "لاعب من الطراز العالمي" في الموسم الأخير، ولكن من العدل أن نقول إنهما في أفضل حالهما يعدان من بين الأفضل في مراكزهما حول العالم.

تم اختيار فودين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكان بمثابة اللاعب الحاسم لفريق مانشستر سيتي الذي افتقد كيفين دي بروين لجزء كبير من الموسم.

وكان ساكا محوريًا بنفس القدر بالنسبة لأرسنال على اليمين، حيث سجل 20 هدفًا، وكاد ينهي الغياب عن الدوري الذي دام 20 عامًا لآرسنال، وفي اليورو أعاد الجناح الأيمن إنجلترا في المباراة ضد سويسرا في ربع النهائي ويمكن أن يفعل الشيء نفسه تمامًا ضد إسبانيا.

ربما لم ينل ديكلان رايس نفس الثناء مع إنجلترا هذا الصيف كما فعل طيلة الموسم رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي، لكنه في الكثير من الأوقات كان كالجندي المجهول يقطع الكرات ويمنع هجمات الخصوم.

وبالنظر إلى تهديد داني أولمو وفابيان رويز، فسيكون رايس مشغولاً للغاية يوم الأحد، ولكن من المتوقع أن يؤدي بشكل جيد ضد كليهما.

وبينما قد يكون لدى إسبانيا نيكو ويليامز الذي يرهب اللاعبين على اليمين، لا يوجد الكثير من الأظهرة في كرة القدم العالمية الذين يمكنهم التعامل مع جناح قوي مثلما يفعل كايل ووكر الذي لا يزال أحد الأظهرة في العالم بعمر 34 عامًا، ومن المتوقع أن تحد سرعته وذكاؤه الدفاعي من فعالية لا روخا الهجومية.

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نجوم إسبانيا من الطراز العالمي

يضم فريق إسبانيا عددًا كبيرًا من اللاعبين الموهوبين للغاية، مثل إيمريك لابورت ونيكو ويليامز وفابيان رويز وداني كارفاخال.

ولكن فيما يتعلق باللاعبين الأفضل في العالم في مراكزهم، فإنهم ربما ليسوا محظوظين مثل إنجلترا، لكن تنبع قوتهم من مدى اندماجهم معًا كفريق واحد.

سيكون يامال قد بلغ السابعة عشرة من عمره قبل انطلاق المباراة النهائية، لكنه لم يهدر الكثير من الوقت في التأكيد على مكانته كموهبة لا تصدق، وهو بالتأكيد ضمن الأفضل في العالم في مكانه.

لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يذهل لاعب برشلونة الشاب العالم كما فعل، وهدفه الرائع ضد فرنسا ليس سوى لمحة صغيرة عما هو قادر عليه.

إنه لاعب مراوغ رائع يتمتع بعين ثاقبة على المرمى، ولا يوجد الكثير من لاعبي الجناح في كرة القدم العالمية الذين يقدمون نفس المستويات التي يقدمها الآن.

قد يكون وضع يامال ضمن قائمة نجوم النخبة مثيرًا للجدل، لكن وجود اسم كرودري هو أمر سيوافق عليه الكثيرون بشكل فوري.

رودري هو لاعب محوري مع مانشستر سيتي ووجوده مرتبط بانتصارات الفريق، كما أنه حاسم عندما يتطلب الأمر ذلك، وأظهر هذا في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر في 2023.