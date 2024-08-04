تعرض سامي النجعي، نجم النصر السعودي، للإصابة في لقاء غرناطة الإسباني الودي المقام مساء اليوم الاثنين على هامش معسكر النصر في إسبانيا.

وغادر النجعي مباراة غرناطة مبكرًا بعد مرور 3 دقائق فقط بعد الإصابة التي تعرض لها، وأجبرته على عدم استكمال اللقاء.

وتحيط الشكوك حول إمكانية لحاق سامي النجعي بمباراة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس الجاري.

ويفتتح النصر موسمه بلقاء التعاون في نصف النهائي على أن يلعب حال فوزه ضد الصاعد من مواجهة الهلال والأهلي.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم 17 أغسطس الجاري بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ولم يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مواجهة غرناطة الودية بعدما التحق ببعثة الفريق في إسبانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

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ويخوض النصر معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا بعد نهاية المرحلة الأولى من الاستعدادات، والتي شهدت خوض معسكر في البرتغال لعب خلالها الفريق عدة مباريات ودية كان أبرزها أمام بورتو البرتغالي حيث خسر النصر برباعية دون رد.

ويأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو الوصول لمنصات التتويج المحلية بعدما غابت عنه الألقاب في الموسم الماضي الذي سيطر عليه الهلال بحسم الثلاثية: "الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي".