امنحوا النصر حقوق البث والدعاية.. رد ناري حول "حسبة" راتب كريستيانو رونالدو

ردّ الإعلامي الرياضي متعب الهزاع على التقارير التي تتحدث عن أن نادي النصر السعودي يمنح لاعبيه أعلى الرواتب وفي مقدمتهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وأعلن النصر مؤخرا أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف العام في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير سابقة بأن رونالدو سيحصل على راتب سنوي يتراوح بين 120 مليون دولار و140 مليوناً في عقده الجديد الذي يمتد لموسمين مع "العالمي".

وقال متعب الهزاع في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان كما يقال بشأن حصول رونالدو على رواتب عالية وينتقد البعض هذا الأمر، أقول لهم إذن امنحوا النصر حقوق هذا اللاعب من النقل التلفزيوني والدعاية وكل هذه الأمور، لكن من الظلم أن تحسب راتب اللاعب ولا تعرف التفاصيل الخاص بالعقد ويقولون بعد ذلك إن النصر يمنح أعلى رواتب".

وهو ما رد عليه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، قائلا: "الدولة تدعم المشروع الرياضي بقوة وما يقدمه رونالدو للنصر لا يضاهى بأرقام مالية".

وكان نادي النصر أبرم عدة صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم مشروع فريق قوي يدور حول الأسطورة رونالدو، حيث ضم إينيغو مارتينيز من برشلونة، وكينغسلي كومان من بايرن ميونخ، وجواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي.