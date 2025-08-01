صلاح يفجر جدلاً بين جماهير ليفربول برسالة مؤثرة إلى لويس دياز

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلاً واسعاً بعدما وجه رسالة وداع إلى زميله السابق لويس دياز عقب رحيله عن صفوف الريدز رسمياً.

وأعلن بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع لويس دياز قادماً من ليفربول من أجل تدعيم الجانب الهجومي بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وبلغت قيمة صفقة انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ 65 مليون جنيه إسترليني بحسب تقارير صحفية.

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ونشر محمد صلاح، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس مودعاً زميله لويس دياز بعدما تزاملا في صفوف ليفربول.

وكتب صلاح في رسالة توديع دياز:" لقد تركت طاقتك وحماسك وشغفك في الملعب بصمةً لا تُنسى.. لقد كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول، وكان شرفًا لنا أن نشارك جزءًا من رحلتك وقصة نجاحك".

وأضاف:" كزميل في الفريق، كنتَ جديرًا بالثقة، بل كنتَ مصدر إلهام. وكصديق، كنتَ أكثر من ذلك.. لقد رأينا جميعًا قوتك وصمودك في الأوقات الصعبة خارج الملعب".

وتابع:" ما مررتَ به كان سيُحطمك أكثر، لكنك عدتَ بقوة وبذلتَ قصارى جهدك من أجل النادي. هذا النوع من الصمود يُمثل قدوة للآخرين ولا يُكسبك سوى الاحترام.. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

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رسالة صلاح أثارت الجدل خاصة في ظل غضب جماهير ليفربول من لويس دياز الذي تجاهل حدث صادم بوفاة زميله الراحل البرتغالي ديوغو جوتا.

وشارك صوراً لحفل ترفيهي حضره في كولومبيا في نفس توقيت جنازة زميله جوتا ما فجر غضباً عارماً ضده.

وتجاهل صلاح غضب جماهير ليفربول ضد دياز وودعه وهو نفس الموقف الذي قام به وقت رحيل ألكسندر أرنولد زميله السابق عقب نهاية عقده ورفضه التجديد ورحيله إلى ريال مدريد الإسباني.