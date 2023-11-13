بعد احتجاج الوحدة.. جدل حول مشاركة تاليسكا بعد طرده أمام الاتفاق
أثارت مشاركة البرازيلي إندرسوت تاليسكا في مباراة فريقه النصر أمام الوحدة في الجولة الماضية بالدوري السعودي لكرة القدم، جدلًا كبيرًا، إذ قدَّم مسؤولو الوحدة احتجاجًا رسميًّا خاصة بعدما طرد اللاعب في مواجهة الاتفاق بكأس خادم الحرمين الشريفين.
كان النجم البرازيلي عوقب بالإيقاف مباراتين إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فوز النصر (1-0) على الاتفاق، ضمن دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تاليسكا نفذ 50% من عقوبة إيقافه مباراتين، وغاب عن لقاء فوز النصر (2-0) على الخليج في الدوري السعودي، ولكن الأمر الذي بدا غريبًا للكثيرين أن اللاعب عاد إلى المشاركة بصورة طبيعية مع النصر ضد الوحدة، دون أن ينفذ عقوبة إيقافه كاملة، إذ كان من المفترض أن يغيب عن لقاء آخر.
أكد توفيق تونسي، المشرف العام على الكرة في الوحدة، في تصريحات تلفزيونية، أن النادي قدم شكوى رسمية ضد مشاركة تاليسكا، بحجة أنها غير قانونية.
وأوضح أن الوحدة كان ينتظر مشاركة تاليسكا من أجل تقديم شكوى رسمية في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مستغربًا من آلية تطبيق العقوبة في حق اللاعب البرازيلي.
فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن النصر تلقى خطابًا من الانضباط، يفيد بأن عقوبة إيقاف تاليسكا تعني غيابه عن أول مباراة في الدوري (الخليج) وأول لقاء بالكأس (الشباب).
فيما أوضح أحمد الأمير، المستشار في القانون الرياضي، سبب الجدل الذي حدث، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "تنصيص قرار اللجنة هو من تسبب بكل هذه الضجة".
وأضاف: "حسب تنصيص القرار من المفترض أن يُقبل احتجاج الوحدة، ولكن استنادًا إلى الخطاب التفسيري المرسل للنصر من لجنة الانضباط بالتأكيد سوف يرفض الاحتجاج موضوعاً".
ووفقا للوائح، فقد تلقى تاليسكا إيقافًا لمدة مباراتين، الأولى (تلقائي أي في أول مباراة بالمسابقة نفسها)، الثانية (انضباطي أي في أول مباراة بكل المسابقات).
وبالتالي، فإن "العالمي" لن يتعرض لأي عقوبة بسبب قانونية مشاركة اللاعب بشكل طبيعي ولكنه سيغيب أمام الشباب في الدور ربع النهائي.
يذكر أن النصر سيواجه جاره الشباب، يوم الـ11من ديسمبر المُقبل في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.