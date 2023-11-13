بعد احتجاج الوحدة.. جدل حول مشاركة تاليسكا بعد طرده أمام الاتفاق

أثارت مشاركة البرازيلي إندرسوت تاليسكا في مباراة فريقه النصر أمام الوحدة في الجولة الماضية بالدوري السعودي لكرة القدم، جدلًا كبيرًا، إذ قدَّم مسؤولو الوحدة احتجاجًا رسميًّا خاصة بعدما طرد اللاعب في مواجهة الاتفاق بكأس خادم الحرمين الشريفين.

كان النجم البرازيلي عوقب بالإيقاف مباراتين إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فوز النصر (1-0) على الاتفاق، ضمن دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاليسكا نفذ 50% من عقوبة إيقافه مباراتين، وغاب عن لقاء فوز النصر (2-0) على الخليج في الدوري السعودي، ولكن الأمر الذي بدا غريبًا للكثيرين أن اللاعب عاد إلى المشاركة بصورة طبيعية مع النصر ضد الوحدة، دون أن ينفذ عقوبة إيقافه كاملة، إذ كان من المفترض أن يغيب عن لقاء آخر.