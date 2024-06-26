الأرجنتين تنهي صمود تشيلي بفوز قاتل وتصعد إلى ربع نهائي كوبا أمريكا
حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بفوز مثير في الوقت القاتل على حساب تشيلي بنتيجة 1-0.
وصمد دفاع تشيلي 88 دقيقة قبل أن يستقبل هدفًا من البديل لاوتارو مارتينيز في لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة مدربه ليونيل سكالوني إلى 6 نقاط معززًا صدارة الترتيب كما أنه أصبح أول الصاعدين لربع النهائي.
وتوقف رصيد منتخب تشيلي عند نقطة واحدة بالتساوي مع بيرو في المركزين الثالث والرابع بينما يحتل منتخب كندا الوصافة برصيد 3 نقاط.
استحوذ منتخب الأرجنتين على المباراة منذ البداية وسط لمسات إبداعية من القائد ليونيل ميسي الذي احتفل مؤخرًا بإكمال عامه السابع والثلاثين.
وصنع ميسي الخطورة في أكثر من فرصة تجاه مرمى زميله الأسبق في برشلونة الإسباني كلاوديو برافو حارس تشيلي وعلى رأسها تسديدة قوية بجوار القائم.
وردت العارضة محاولة قريبة لراقصي التانغو في الدقيقة 70 قبل أن يلجأ المدرب سكالوني للثنائي لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا الذين أحدثا النشاط في الهجوم الأرجنتيني.
وطالب لاعبو الأرجنتين بضربة جزاء لصالح دي ماريا، ولكن الحكم رفض احتسابها قبل أن يحسم مارتينيز الفوز بمتابعة لكرة عرضية فشل دفاع تشيلي في إبعادها.
وأضاع مارتينيز فرصة محققة قبل لحظات من النهاية بفوز الأرجنتين والتأهل لربع النهائي.