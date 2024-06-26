الأرجنتين تنهي صمود تشيلي بفوز قاتل وتصعد إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

استحوذ منتخب الأرجنتين على المباراة منذ البداية وسط لمسات إبداعية من القائد ليونيل ميسي الذي احتفل مؤخرًا بإكمال عامه السابع والثلاثين.

وصنع ميسي الخطورة في أكثر من فرصة تجاه مرمى زميله الأسبق في برشلونة الإسباني كلاوديو برافو حارس تشيلي وعلى رأسها تسديدة قوية بجوار القائم.

وردت العارضة محاولة قريبة لراقصي التانغو في الدقيقة 70 قبل أن يلجأ المدرب سكالوني للثنائي لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا الذين أحدثا النشاط في الهجوم الأرجنتيني.