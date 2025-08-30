الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1، مساء السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

تقدم فيدات موريكي لصالح ريال مايوركا في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وانتفض ريال مدريد في دقيقتين وسجل هدف التعادل عن طريق أردا غولر في الدقيقة 37، ثم سجل هدف التقدم عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة 3 أهداف ملغاة لريال مدريد في الدقيقتين 6 و44 لصالح كيليان مبابي بداعي التسلل، بجانب أردا غولر في الدقيقة 57؛ بسبب لمسة يد.

وفاز إشبيلية على جيرونا بنتيجة 2-0 في وقت سابق، بينما تغلب ريال أوفييدو على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

وتعادل أتلتيكو مدريد خارج ملعبه مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها.

أخبار ذات علاقة من أجل ريال مدريد.. سيرجيو راموس يصبح مغنيا (فيديو)

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:

1. ريال مدريد (9 نقاط)

2. فياريال (6 نقاط)

3. برشلونة (6 نقاط)

4. أتلتيك بلباو (6 نقاط)

5. خيتافي (6 نقاط)

6. إلتشي (5 نقاط)

7. ريال بيتيس (7 نقاط)

8. فالنسيا (4 نقاط)

9. إسبانيول (4 نقاط)

10. ألافيس (4 نقاط)

11. رايو فاييكانو (3 نقاط)

12. إشبيلية (3 نقاط)

13. أوساسونا (3 نقاط)

14. ريال أوفييدو (3 نقاط)

15. ريال سوسييداد (نقطتان)

16. أتلتيكو مدريد (نقطتان)

17. سيلتا فيغو (نقطتان)

18. مايوركا (نقطة واحدة)

19. ليفانتي (دون نقاط)

20. جيرونا (دون نقاط)