مفاجأة كبيرة وراء تعثر انتقال بغداد بو نجاح للأهلي المصري
كشف محمد فضل، مدير التعاقدات الأسبق بالأهلي المصري، كواليس تعثر انتقال اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح إلى القلعة الحمراء.
وتولى محمد فضل منصب مدير التعاقدات بالأهلي المصري عام 2018 أعقاب انتخاب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.
وقال محمد فضل عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس 2" إنه كان في طريقه لحسم التعاقد مع بغداد بو نجاح مهاجم السد القطري السابق لتدعيم هجوم الأهلي المصري.
وأشار إلى أن الصفقة كانت ستكلف الأهلي كثيرًا من الأموال، ولكن رحيل المغربي وليد أزارو إلى الدوري الصيني وقتها كان سيغطي تكاليف هذه الصفقة.
وأضاف:" أزارو تلقى عرضًا وقتها للرحيل مقابل 10 ملايين دولار وهو رقم ضخم، وقطعت شوطًا كبيرًا من التفاوض مع النادي الصيني لحسم الصفقة كما إنني رشحت بو نجاح لتعويض أزارو وبدأت التفاوض معه".
وتابع:" فوجئت برفض لجنة الكرة وقتها فكرة رحيل أزارو عن صفوف الفريق الأحمر رغم أن ذلك الوقت كان الأنسب لرحيل اللاعب المغربي ليستفيد ماليًا ويحقق الأهلي أيضًا فوائد مالية غير مسبوقة".
وأعلن بو نجاح رحيله عن السد القطري بعد رحلة طويلة استمرت 9 أعوام في نهاية الموسم الماضي.
وأكد أنه يتمنى عودة أحمد حجازي إلى صفوف الأهلي المصري في الموسم المقبل ليس فقط لتدعيم خط الدفاع، ولكن لتحضير كادر إداري مميز للمستقبل القريب.
وأتم قائلًا:" حجازي يملك شخصية نادرة بين لاعبي الكرة ويجب الاستفادة منه، فمن الصعب أن تتقلد شارة القيادة في فريق عربي كبير بقيمة الاتحاد السعودي".