مفاجأة كبيرة وراء تعثر انتقال بغداد بو نجاح للأهلي المصري

وقال محمد فضل عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس 2" إنه كان في طريقه لحسم التعاقد مع بغداد بو نجاح مهاجم السد القطري السابق لتدعيم هجوم الأهلي المصري.

وأشار إلى أن الصفقة كانت ستكلف الأهلي كثيرًا من الأموال، ولكن رحيل المغربي وليد أزارو إلى الدوري الصيني وقتها كان سيغطي تكاليف هذه الصفقة.

وأضاف:" أزارو تلقى عرضًا وقتها للرحيل مقابل 10 ملايين دولار وهو رقم ضخم، وقطعت شوطًا كبيرًا من التفاوض مع النادي الصيني لحسم الصفقة كما إنني رشحت بو نجاح لتعويض أزارو وبدأت التفاوض معه".