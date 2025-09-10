ديمبلي يهزم لامين يامال ويتوج بجائزة عالمية كبرى قبل حفل الكرة الذهبية

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء بجائزة "أونز دور" (ONZE D'OR) التي تمنحها سنويا مجلة "أونز مونديال" الرياضية الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا.

وتعد جائزة "أونز دور" نسخة مقلدة من جائزة الكرة الذهبية التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول سنويا وتقدمها منذ أكثر من نصف قرن لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا بجانب سلسلة من الجوائز الفردية الأخرى المتعلقة بالمدربين وحراس المرمى واللاعبات.

وقبل أيام قليلة على احتضان العاصمة الفرنسية باريس الحفل السنوي للكرة الذهبية 2025، لمجلة "فرانس فوتبول"، فاز ديمبلي، مهاجم منتخب منتخب الديكة وبطل أوروبا مع باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري في حفل نظمته اليوم مجلة "ONZE MONDIAL".

وفاز عثمان ديمبيلي (28 عامًا) بأول جائزة فردية له بتتويجه بجائزة أونز دور، وهي جائزة صوّت عليها قراء المجلة الفرنسية بعد اختيار قائمة محدودة من اللاعبين المتألقين بين سبتمبر 2025 وأغسطس 2025.

وتقدم النجم الفرنسي بنسبة 32.5% من الأصوات، على الإسباني لامين يامال (30%)، لاعب برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد(12.5%).

وقال اللاعب المتوج بخمسة ألقاب في العام 2025، بعد استلامه جائزته: "أنا فخور بهذه الجائزة، هذا يُثبت أني عملت بجد طوال الموسم مع الفريق والمنتخب، وسأواصل العمل طوال هذه السنوات للفوز بالجوائز الفردية".

وتابع: "جائزة "أونز دور" تعني الكثير بالنسبة لي؛ هي تأكيد على أن تضحياتي وأدائي تم تقديرهما ومنحهما ما يستحق من التقييم".

وفي سجل جوائز "ONZE D'OR"، يخلف ديمبيلي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (2024)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (2023)، ومواطنه كريم بنزيما (2021 و2022).

ويقام حفل جوائز "الكرة الذهبية" لمجلة فرانس فوتبول 2025، يوم 22 سبتمبر الجاري في مسرح شاتليه في باريس لاختيار النجم الذهبي الذي سيخلف الإسباني رودري على عرش أعرق جائزة فردية في كرة القدم.